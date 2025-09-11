El juez de los contratos de emergencia del SAS insiste a la Junta para que envíe la información del Hospital Militar

El juez instructor de la causa abierta por los contratos de Emergencia del SAS en Sevilla insiste a la Junta de Andalucía en su última providencia: debe enviar al juzgado la documentación económica de los contratos formalizados por esta vía para las obras de terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla que ya le solicitó en mayo.

En concreto, la providencia fechada el pasado martes 9 de septiembre y a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, acuerda en su segundo punto: "Reiterar oficio para que la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS remita el expediente completo que dio lugar a la emisión del informe sobre el proceso de verificación de los gastos con fondos Europeos, derivados de los contratos de emergencia, conforme al procedimiento establecido en la Instrucción 1/17 de la Dirección General de Fondos Europeos para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla (2° Fase) CC0002/21, CC5025/21 y CC0033/21 de 07.06.2022".

Las fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico no han querido hacer una valoración al respecto de este nuevo requerimiento. Cabe recordar que esta información ya se le solicitó en otra providencia fechada en el pasado mes de mayo.

La actual gerente, "tranquila"

El instructor realiza esta petición nuevamente en la misma providencia en la que cita a declarar a Valle García Sánchez, actual gerente del SAS, y sus predecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el próximo 25 de noviembre. Además, se cita a declarar en calidad de testigos a tres ex interventoras de la Junta de Andalucía, entre las que se encuentra Amelia Martínez, actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

De la misma manera, han sido citados en condición de testigos el ex director económico del SAS y el ex director de asistencia sanitaria y resultados en Salud. Todos los testigos deberán comparecer el día 18 de noviembre, una semana antes de que lo hagan los ex gerentes del ente.

En un audio difundido por la Consejería de Salud, García Sánchez respondía tras conocerse la noticia: "Es importante poder aclarar cualquier duda y explicarme con total transparencia en el juzgado; estoy tranquila y segura de que siempre he actuado con honestidad y dentro de la legalidad y agradezco que al fin tenga la oportunidad de hacerlo donde corresponde". La investigada defendía igualmente que "se salvaron muchas vidas y se operó a muchas personas durante la pandemia gracias a los contratos de emergencia".

La obra del Antiguo Hospital Militar

Es necesario recordar que esta causa está abierta tras una denuncia realizada hace prácticamente un año por el PSOE. Por entonces, Moreno Bonilla tildó la misma de "querella política inventada" y esperaba el archivo "lo antes posible". Esta causa investiga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia formalizados entre 2021 y 2024, que permitió seguir otorgando sin concurrencia competitiva ni publicidad, usando la fórmula arbitrada para la pandemia de Covid, más de 242 millones de euros.

Tras la apertura del caso, la Fiscalía Anticorrupción señaló que, a partir de 2021, el SAS comenzó a contratar a dedo una "inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas", pese a que, en su opinión, estos servicios "debieren prestarse por la sanidad pública".

Ese mismo año, el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, dio instrucción al resto de consejerías para que cesaran los contratos de emergencia. Sin embargo, el SAS ignoró esta orden y, como señaló este periódico, siguió contratando por esta vía hasta 2024.

En mayo, la causa se vio ampliada y el juez solicitó en una providencia a la que tuvo acceso a El Correo de Andalucía, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE como acusación particular, una nueva ampliación de la documentación reclamada al Gobierno andaluz que justificara todos los contratos, las cuantías, prórrogas y las empresas elegidas entre 2020 y 2024.

Concretamente, hizo hincapié por primera vez en requerir la documentación relacionada con las obras contratadas por la vía de emergencia para la finalización del Hospital Militar.

Hace unos meses, Podemos, tal y como le solicitó el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, formalizó una querella para personarse como acusación popular. La formación morada presentó una querella contra la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, y Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, exdirectivos del SAS, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y pidió sus declaraciones en calidad de investigados. Tras el trámite y la admisión por parte del instructor, Podemos se ha convertido en nueva acusación popular en este caso.