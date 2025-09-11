La Junta relanza el proyecto del nuevo instituto en Bermejales para 500 alumnos de Secundaria y Bachillerato

El proyecto del nuevo instituto de Bermejales, una histórica reivindicación del barrio y del sector educativo de la ciudad de Sevilla, está más cerca de ver la luz. La Consejería de Desarrollo Educativo ha adquirido los suelos y ultima los pliegos para la licitación de las obras de un nuevo centro que tendrá una capacidad total para 500 alumnos repartidos en doce aulas de Secundaria y cuatro de Bachillerato.

El Instituto de Educación Secundaria se ha planteado en el terreno colindante al CEIP Marie Curie. La cesión de esta parcela municipal ubicada en la calle Chipre de manos del Ayuntamiento hispalense a la Junta de Andalucía para su construcción ha pasado años en fase de tramitación, hasta que este proceso ha concluido y se ha ratificado la cesión completa a la Consejería.

La eterna espera ha llevado a los vecinos a las protestas , manifestaciones incluidas, para reclamar una alternativa educacional pública en el barrio donde continuar sus estudios una vez que dejan la Primaria. Esta situación se agrava conforme avanza el crecimiento residencial en la zona sur de la ciudad.

“Cuando llegamos al Gobierno andaluz encontramos una planificación de las infraestructuras que atendían a unas necesidades que han ido cambiando, porque la dinámica de la población se ha modificado de forma muy importante”, explicó la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en su comparecencia parlamentaria.