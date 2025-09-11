Grammy Latinos
Manuel Carrasco vuelve a lanzar un grito de paz por Gaza: "Perdón si me pongo serio, no es para menos la cosa"
El artista onubense aprovechó la gala de los Grammy Latinos, en la capital hispalense, para denunciar el genocidio en Palestina
Sevilla brilló durante la noche de este miércoles en una gala que los Grammy Latinos quisieron dedicar al flamenco. Un amplio elenco de artistas cruzaron la alfombra roja del Cartuja Center Cité para demostrar al mundo el patrimonio musical que el flamenco representa a nivel internacional.
Un escenario único que es también un altavoz, no sólo para demostrar la valía del flamenco dentro y fuera de nuestras fronteras, sino para alzar la voz por los problemas que acontecen en la actualidad. Así lo creyó Manuel Carrasco, que, una vez más, aprovechó este escenario para proyectar un mensaje de paz, necesario, para acabar con el sufrimiento del pueblo Palestino.
Sólo con su voz y una guitarra, al toque flamenco y con su característica voz, el artista onubense levantó al público del auditorio con un grito a la paz y la reivindicación para acabar con una guerra que está masacrando a los gazatíes.
"No tengo Grammys Latinos", comenzaba a entonar el de Isla Cristina, en el preludio de una reivindicación que tenía un destino claro: denunciar el genocidio de Palestina. "Perdón si me pongo serio, no es para menos la cosa", seguía recitando, dirigiéndose hacia los líderes mundiales, que son quienes pueden hacer algo para parar el conflicto.
"Mientras brindan con vino, la hipocresía se engorda. A los líderes del mundo, a los que mueven los hilos, cada cosa por su nombre, da igual el bando, si matan son asesinos", dejó claro Manuel Carrasco, que no se mordió la lengua para decir las cosas por su nombre.
"Que culpa tiene el abuelo, que culpa tiene su madre, que culpa tiene la gente, porque tanto no se vale. Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos".
Tan solo su voz y su mensaje valió para que el público se alzara en una sonora ovación al cantante y a lo que transmitió en un escenario que se proyectó no solo en España, sino en gran parte del universo latino. Así lo reflejó su amigo Manu Sánchez, que en sus redes compartió este fragmento de la actuación y felicitó a Carrasco por su "valentía" a la hora de denunciar lo que está ocurriendo en Gaza. "¡Gracias, Amigo! ¡Valiente, comprometido, justo y necesario! Ojalá muchos como tú!", escribía Manu Sánchez.
No es la primera vez que Manuel Carrasco alza la voz por los niños palestinos. Ya en su famoso y multitudinario concierto en el Santiago Bernabéu, delante de 65.000 personas, y con el altavoz de las redes sociales, entonó por primera vez la frase que ya ha hecho suya: "Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos".
Manuel Carrasco se moja y no es indiferente a lo que ocurre a su alrededor y más allá de nuestras fronteras. No tendrá un Grammy Latino, pero sí el respeto del público, no solo por su música, sino por su compromiso y su humanidad.
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- El tranvibús al Duque estará en julio: 10 meses de cortes de tráfico que empiezan en la Campana y José Laguillo
- Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
- Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
- Una turista cubana, 'enamorada' de los sevillanos tras su visita a la ciudad: 'Nos han ayudado como si fuéramos familia