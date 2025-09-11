Manuel Carrasco vuelve a lanzar un grito de paz por Gaza: "Perdón si me pongo serio, no es para menos la cosa"

Sevilla brilló durante la noche de este miércoles en una gala que los Grammy Latinos quisieron dedicar al flamenco. Un amplio elenco de artistas cruzaron la alfombra roja del Cartuja Center Cité para demostrar al mundo el patrimonio musical que el flamenco representa a nivel internacional.

Un escenario único que es también un altavoz, no sólo para demostrar la valía del flamenco dentro y fuera de nuestras fronteras, sino para alzar la voz por los problemas que acontecen en la actualidad. Así lo creyó Manuel Carrasco, que, una vez más, aprovechó este escenario para proyectar un mensaje de paz, necesario, para acabar con el sufrimiento del pueblo Palestino.

Sólo con su voz y una guitarra, al toque flamenco y con su característica voz, el artista onubense levantó al público del auditorio con un grito a la paz y la reivindicación para acabar con una guerra que está masacrando a los gazatíes.

"No tengo Grammys Latinos", comenzaba a entonar el de Isla Cristina, en el preludio de una reivindicación que tenía un destino claro: denunciar el genocidio de Palestina. "Perdón si me pongo serio, no es para menos la cosa", seguía recitando, dirigiéndose hacia los líderes mundiales, que son quienes pueden hacer algo para parar el conflicto.

"Mientras brindan con vino, la hipocresía se engorda. A los líderes del mundo, a los que mueven los hilos, cada cosa por su nombre, da igual el bando, si matan son asesinos", dejó claro Manuel Carrasco, que no se mordió la lengua para decir las cosas por su nombre.

"Que culpa tiene el abuelo, que culpa tiene su madre, que culpa tiene la gente, porque tanto no se vale. Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos".

Tan solo su voz y su mensaje valió para que el público se alzara en una sonora ovación al cantante y a lo que transmitió en un escenario que se proyectó no solo en España, sino en gran parte del universo latino. Así lo reflejó su amigo Manu Sánchez, que en sus redes compartió este fragmento de la actuación y felicitó a Carrasco por su "valentía" a la hora de denunciar lo que está ocurriendo en Gaza. "¡Gracias, Amigo! ¡Valiente, comprometido, justo y necesario! Ojalá muchos como tú!", escribía Manu Sánchez.

No es la primera vez que Manuel Carrasco alza la voz por los niños palestinos. Ya en su famoso y multitudinario concierto en el Santiago Bernabéu, delante de 65.000 personas, y con el altavoz de las redes sociales, entonó por primera vez la frase que ya ha hecho suya: "Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos".

Manuel Carrasco se moja y no es indiferente a lo que ocurre a su alrededor y más allá de nuestras fronteras. No tendrá un Grammy Latino, pero sí el respeto del público, no solo por su música, sino por su compromiso y su humanidad.