El Ministerio eleva a cinco los focos de gripe aviar confirmados en la provincia de Sevilla
Los resultados enviados por la Junta de Andalucía ratifican el brote de La Puebla del Río, en el Espacio Protegido de Doñana, y un tercero foco en los parques de la capital
J. A.
En la provincia de Sevilla hay ya oficialmente cinco focos de gripe aviar además de varios casos que están pendientes de la última confirmación. Así se refleja en el último informe publicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería basado en los datos recabados de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.
De estos cinco focos tres se encuentran en Sevilla capital. Los dos primeros fueron confirmados el 4 de septiembre tras los datos remitidos por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía correspondientes a las aves encontradas muertas en el Parque del Tamarguillo y en el Parque de María Luisa (estas últimas no concluyentes según el gobierno municipal). El tercero ha sido ratificado este miércoles. En los últimos días se han enviado muestras del Parque de Miraflores, de los Jardines del Alcázar o del Parque de los Príncipes que se pueden corresponder con este expediente. No obstante, como señaló recientemente el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "el foco ya es toda la ciudad".
Los otros dos focos confirmados están en la provincia de Sevilla. El primero fue confirmado el 5 de septiembre en Aználcazar, en el Espacio Protegido de Doñana. A este se ha sumado la confirmación del positivo de las aves que aparecieron muertas en La Puebla del Río. Además de estos dos casos hay un tercero, en Hinojos, que afecta también a la reserva natural.
Estos no son los únicos focos de gripe aviar ya que se han detectado aves muertas pero el resto están pendientes de confirmación o no cumplen los requisitos para ser considerados focos. En todos los casos se trata de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves Silvestre con el serotipo H5N1.
