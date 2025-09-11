Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ministerio eleva a cinco los focos de gripe aviar confirmados en la provincia de Sevilla

Los resultados enviados por la Junta de Andalucía ratifican el brote de La Puebla del Río, en el Espacio Protegido de Doñana, y un tercero foco en los parques de la capital

Un ave encontrada muerta en el Parque del Tamarguillo de Sevilla

Un ave encontrada muerta en el Parque del Tamarguillo de Sevilla / El Correo

J. A.

En la provincia de Sevilla hay ya oficialmente cinco focos de gripe aviar además de varios casos que están pendientes de la última confirmación. Así se refleja en el último informe publicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería basado en los datos recabados de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.

De estos cinco focos tres se encuentran en Sevilla capital. Los dos primeros fueron confirmados el 4 de septiembre tras los datos remitidos por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía correspondientes a las aves encontradas muertas en el Parque del Tamarguillo y en el Parque de María Luisa (estas últimas no concluyentes según el gobierno municipal). El tercero ha sido ratificado este miércoles. En los últimos días se han enviado muestras del Parque de Miraflores, de los Jardines del Alcázar o del Parque de los Príncipes que se pueden corresponder con este expediente. No obstante, como señaló recientemente el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "el foco ya es toda la ciudad".

Los otros dos focos confirmados están en la provincia de Sevilla. El primero fue confirmado el 5 de septiembre en Aználcazar, en el Espacio Protegido de Doñana. A este se ha sumado la confirmación del positivo de las aves que aparecieron muertas en La Puebla del Río. Además de estos dos casos hay un tercero, en Hinojos, que afecta también a la reserva natural.

Noticias relacionadas y más

Estos no son los únicos focos de gripe aviar ya que se han detectado aves muertas pero el resto están pendientes de confirmación o no cumplen los requisitos para ser considerados focos. En todos los casos se trata de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves Silvestre con el serotipo H5N1.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
  2. El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
  3. El tranvibús al Duque estará en julio: 10 meses de cortes de tráfico que empiezan en la Campana y José Laguillo
  4. Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
  5. Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
  6. Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
  7. De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
  8. Una turista cubana, 'enamorada' de los sevillanos tras su visita a la ciudad: 'Nos han ayudado como si fuéramos familia

Declarado un incendio en una mediana cerca del polígono Calonge

Declarado un incendio en una mediana cerca del polígono Calonge

Artistas internacionales trabajarán al aire libre: este pueblo de Sevilla acoge un certamen de escultura único

Artistas internacionales trabajarán al aire libre: este pueblo de Sevilla acoge un certamen de escultura único

El Ministerio eleva a cinco los focos de gripe aviar confirmados en la provincia de Sevilla

El Ministerio eleva a cinco los focos de gripe aviar confirmados en la provincia de Sevilla

Fotogalería | Las imágenes de la gala Latin Grammy Celebra: Andalucía es Música

Fotogalería | Las imágenes de la gala Latin Grammy Celebra: Andalucía es Música

El arte de Daniel Franca anunciará la Primavera de Sevilla en 2026

El arte de Daniel Franca anunciará la Primavera de Sevilla en 2026

Un desalojo a toda prisa y una reapertura a corto plazo: "Esperamos abrir el parque de María Luisa este fin de semana"

Un desalojo a toda prisa y una reapertura a corto plazo: "Esperamos abrir el parque de María Luisa este fin de semana"

Amara Aladel, médica sevillana: "El 80% de la gente vuelve de vacaciones más cansada que cuando se fue"

Amara Aladel, médica sevillana: "El 80% de la gente vuelve de vacaciones más cansada que cuando se fue"

La Junta relanza el proyecto del nuevo instituto en Bermejales para 500 alumnos de Secundaria y Bachillerato

La Junta relanza el proyecto del nuevo instituto en Bermejales para 500 alumnos de Secundaria y Bachillerato
Tracking Pixel Contents