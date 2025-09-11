La obra del Puente del Centenario entra en otra fase con más cortes de tráfico y el cierre del canal de navegación

Las obras de ampliación del Puente del Centenario alcanzan este fin de semana un nuevo hito: arranca la instalación de una de las costillas situadas sobre la dársena portuaria en cuyo extremo se anclarán posteriormente los nuevos tirantes. Esta fase, de gran complejidad, arrancará el domingo y conllevará tanto el cierre del canal de navegación como nuevos cortes de tráfico.

El izado de las nuevas costillas se realizará desde el canal de navegación del Guadalquivir el próximo domingo día 14 de septiembre por lo que por primera vez desde el inicio de los trabajos se cortará al completo la navegación a cualquier tipo de embarcación. Estas restricciones se prolongarán entre las siete de la mañana y las seis de la tarde.

A continuación, los trabajos afectarán a la parte superior puesto que será necesario descargar desde el tablero las piezas metálicas montantes y diagonales que conectan la dovela nueva con el tablero ya existente. Estas actuaciones conllevarán nuevos cortes de tráfico.

El domingo 14 de septiembre desde las 22.00 horas hasta las 6.00 horas del día 15 se producirá el corte nocturno del puente en ambos sentidos de la circulación para poder garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores.

Vías alternativas

Plano de las rutas alternativas durante el corte de tráfico en el puente del Centenario / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

El tráfico en sentido Huelva procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30. Los coches que vengan de la SE-40 desde Dos Hermanas se desviarán pasar el cruce de la A-4 mientras que los vehículos que llegan desde la SE-30 se desviarán en la salida 9 de la SE-30 (A-4 Cádiz), tomando la A-4 hasta la salida 549 (SE-30 Puerto Sevilla/A-49 Huelva/A-66 Mérida), incorporándose a la carretera de la esclusa (SE-31).

En sentido Cádiz, el tráfico procedente de la SE-30 se desviará en la salida 12b hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas direcciones incluyendo la opción de continuar por la SE-30.

Cuatro años de obras

Las obras de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla han cumplido más de cuatro años desde que se iniciaron en verano de 2021. Desde entonces se han ido superando distintas fases de una obra extremadamente compleja que arrancó con el objetivo de finalizar en 2023 y que en estos momentos no tiene fecha de cierre. El objetivo primordial de esta actuación era sustituir los tirantes del puente por otros más modernos y de mayor durabilidad y ganar un carril adicional para los vehículos para acabar con la saturación habitual de esta infraestructura.

Son más de ochenta nuevos tirantes que se están instalando de forma progresiva y que durante una parte del proceso, la actual, convivirán con los tirantes actuales. Hasta que se culmine la obra y los antiguos sean reemplazados por los nuevos que permitirán además una mayor anchura de la calzada para la incorporación de un nuevo carril.

En 2021 fueron contratadas las obras por importe de 86,4 millones de euros y ya en 2023, el Gobierno central aprobó una primera modificación del contrato por un importe de 16,4 millones de euros. Posteriormente, según consta en una respuesta escrita del Ministerio a la formación Sumar se incorporaron nuevas modificaciones de forma que el presupuesto actualmente vigente es de 128,7 millones de euros, casi un 50% más de lo previsto inicialmente.

Los plazos también se han visto sensiblemente alterados durante este proceso. Las obras se adjudicaron con un plazo estimado de ejecución de 27 meses (dos años y medio) de forma que partían con el objetivo de esta culminadas a finales de 2023. Sin embargo, han pasado ya el doble de tiempo y no se vislumbra aún una fecha clara de finalización de la obra. La última estimación, difundida por el propio ministro, situaba el plazo a lo largo de 2026.

La adjudicación del contrato, a una UTE formada por Acciona, Tecade y Fressinet está además en estos momentos bajo sospecha por la investigación abierta a distintas contrataciones del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. La obra del puente es una de las que aparece en las grabaciones y el expediente ha sido requisado por completo por parte de la UCO a la empresa Acciona, una de las integrantes de la UTE.