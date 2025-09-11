Los primeros residentes de VPO llegan a Palmas Altas: Metrovacesa entrega una promoción de 68 pisos con piscina

El nuevo barrio de Isla Natura, al sur de Sevilla, sigue sumando nuevos vecinos. Metrovacesa, promotora inmobiliaria impulsora de este desarrollo residencial en la zona de Palmas Altas -junto al Guadaíra y a la Ciudad de la Justicia en un terreno de 67 hectáreas-, ha comenzado la entrega de las primeras VPO de este desarrollo urbanístico, el Residencial Sierra Morena. La promoción, vendida al 100%, es el segundo desarrollo de viviendas protegidas en Palmas Altas acogidas al Plan VIVE de Andalucía. La inversión total del proyecto asciende a 10,8 millones de euros, según ha informado la compañía.

“Con la creación de viviendas protegidas, desde Metrovacesa reafirmamos nuestro compromiso con la vivienda accesible y de calidad dentro de un entorno sostenible y moderno.”, ha afirmado Ana Marín Domínguez, gerente de Promociones de Andalucía Occidental en Metrovacesa. El pasado mes de agosto la empresa entregaba otra promoción, denominada Residencial Himalaya compuesta por otras 108 viviendas.

La incorporación de nuevos residentes a Isla Natura -donde se promocionan en torno a 3.000 viviendas- estaba ya prevista por Metrovacesa, ya que en junio vaticinaba, como confirmó a este periódico, la entrega de un total de 500 residencias a lo largo del verano. En este caso, la promoción, compuesta por viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios, ha sido diseñada con un enfoque arquitectónico "moderno y funcional". Según explica la compañía, todas las viviendas disponen de plaza de garaje y trastero, además de bajos con patios de uso privado y áticos con espacios exteriores. El conjunto cuenta con zonas comunes que incluyen piscina y otros espacios de convivencia para los residentes.

Promociones entregadas

La promoción se integra en el plan de transformación urbana de Isla Natura, donde Metrovacesa impulsa más de 20 promociones residenciales. "Este nuevo barrio cuenta con más de 67 hectáreas, amplias zonas verdes, infraestructuras orientadas a la movilidad activa y una planificación urbana centrada en la eficiencia energética y el respeto por el entorno", ha destacado Metrovacesa.

En cuanto a las entregas, Sierra Morena se suma a las realizadas en 2024 —Nilo, Sena, Mulhacén, Kilimanjaro, Mont Blanc y Volga—, que en conjunto suman unas 373 viviendas. "En lo que llevamos de 2025, ya se ha entregado Teide, Himalaya y se prevé incorporar en los próximos meses Navacerrada, Tiber, K2 y las viviendas protegidas de Sierra de Cazorla", han afirmado desde la compañía.

Otras incorporaciones al barrio

Según las previsiones de la promotora inmobiliaria, a final de este 2025 se habrá entregado casi un tercio del barrio. "Y se seguirá un ritmo de entregas similar en años sucesivos", añadieron las mismas fuentes a El Correo de Andalucía el pasado mes de junio.

Respecto al resto de los equipamientos y servicios, desde Metrovacesa están, han asegurado desde la compañía, "haciendo un esfuerzo para vender los locales comerciales para dar servicio al barrio". Por ahora, Grupo MAS se ha hecho con dos locales, por lo que será el único operador de alimentación en Isla Natura.

El primero que abrirá, según fuentes de la compañía, será un supermercado MAS con una superficie de algo más de 1.000 metros cuadrados. Sobre los plazos, prevén poder abrir a finales de este año o principios de 2026. El otro local se destinará a un MAS&go de unos 500 metros, aunque ese tardará más en abrir, ya que depende del ritmo de construcción y urbanización de la zona.