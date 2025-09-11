Vuelve el calor: 38 grados en Andalucía y un septiembre inusualmente cálido

Las temperaturas suben los próximos días y durante el fin de semana se podrán superar los 38 grados en el valle del Guadalquivir. El tiempo en general será estable para los próximos días, aunque con lluvias en Galicia y comunidades cantábricas y tormentas en el nordeste peninsular, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo.

Las temperaturas iniciarán un ascenso y durante el viernes y fin de semana se superarán los 32 a 34 grados en amplias zonas del centro y sur de la península e incluso los 38 grados en el valle del Guadalquivir. "Ambiente por lo tanto cálido para la época del año durante el fin de semana que podría continuar a principios de la próxima", añade del Campo.

El viernes subirán las temperaturas en casi todo el país salvo en el tercio norte donde no cambiarán y se superarán los 30 grados en buena parte del centro y sur de la Península y hasta 36 grados se alcanzarán o superarán en el valle del Guadalquivir e interior de las comunidades mediterráneas.

Día similar el sábado con tiempo en general estable pero con posibles tormentas localmente fuertes en el nordeste peninsular sobre todo en Pirineos, Cataluña, sur de Aragón y norte de la comunidad valenciana. Algunas lluvias en el Cantábrico y poco nuboso en el resto con temperaturas sin grandes cambios en general aunque subirán en amplias zonas.

Las temperaturas estarán por encima de la media Durante la segunda mitad de septiembre, la previsión apunta a anomalías positivas en la práctica totalidad de la Península y Baleares, es decir, ambiente más cálido de lo normal. Esto significa que, en muchos casos, seguiremos rozando o superando los 30 ºC en zonas del sur y del interior, valores altos para esta época del año, según el tiempo.es.

El domingo será un día de tiempo estable, aunque podría haber chubascos en el área mediterránea, donde además bajarán de forma clara las temperaturas. Los cielos estarán despejados y el ambiente más cálido en el resto, especialmente en el tercio norte.

Se superarán los 28 a 32 grados, en buena parte de la mitad norte de la Península, y los 34 a 36 grados en amplias zonas del centro y del sur, llegándose un día más a 36 o 38 grados en el valle del Guadalquivir.

Por lo tanto, ambiente cálido el domingo, además es posible que este tiempo cálido para la época y también seco, con pocas lluvias, continúe a comienzos de la próxima semana.