Urbanismo

La antigua Casa Socorro de Nervión será recuperada como centro de formación para personas discapacitadas

Este inmueble ha sido cedido por un plazo de 75 años a la Asociación Colibrí para acabar con su situación de abandono y servirá para ayudar a personas con discapacidad intelectual en las oposiciones

El alcalde, José Luis Sanz, en una visita a la Asociación Colibrí que se hará cargo de la antigua Casa Socorro de Nervión

El alcalde, José Luis Sanz, en una visita a la Asociación Colibrí que se hará cargo de la antigua Casa Socorro de Nervión / Ayuntamiento de Sevilla

Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

La antigua Casa Socorro de Nervión ha sido cedida a la Asociación Colibrí y sale así de su abandono. La Junta de Gobierno Local ha aprobado desbloquear la situación en la que se encontraba el inmueble, ubicado en el número 75 de la calle Marqués del Nervión, y sacar adelante la concesión demanial del local por un plazo de 75 años. Con esta medida, explica el Gobierno de José Luis Sanz que se da un apoyo "fundamental" a esta entidad sin ánimo de lucro para que desarrolle un "ambicioso programa de formación para oposiciones destinadas a personas con discapacidad intelectual".

En este local también se llevarán a cabo talleres, charlas y actividades para el desarrollo de habilidades sociales y el programa Formación Integral Avanzada para Personas con Discapacidad Intelectual (FIADI). Esta asociación nació en el ámbito de la innovación formativa con el deseo de crear un espacio de compromiso social para el apoyo a personas con diversidad funcional intelectual.

"Volvemos a poner en funcionamiento un inmueble del barrio de Nervión que recuperamos para la sociedad con la puesta en marcha de este proyecto que va a ser muy beneficioso para nuestra ciudad", ha explicado el portavoz popular, Juan Bueno. "Demostramos que la colaboración de la administración con la sociedad civil puede dar grandes frutos y estoy convencido de que los usuarios del centro serán el mejor ejemplo de ello", ha continuado.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado a través de su perfil de Twitter que se comprometió "con los profesionales de la Asociación Colibrí y con los maravillosos héroes que estudian en sus aulas a que tendrían un espacio acorde a la extraordinaria labor que realizan cada día".

Esta antigua Casa Socorro de Nervión llegó a ser un servicio de urgencia municipal, inaugurada en 1959 en un edificio que data de 1929. Cuando las casas socorro desaparecieron, este espacio ha sido destinado a diferentes usos que no han fructificado. Ciudadanos llegó a proponer que fuese una comisaría para la Policía Local en la zona.

