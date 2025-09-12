El Ayuntamiento prepara la reapertura de los jardines del Alcázar, cerrados por un brote de gripe aviar

El Ayuntamiento ultima ya la reapertura de los jardines del Alcázar, cerrados desde el pasado 4 de septiembre por la aparición de aves muertas. "Este enclave se cerró de forma preventiva porque tiene miles de visitantes en un espacio muy reducido, y entendimos que era conveniente", ha explicado Juan Bueno, portavoz del Gobierno local. "Cuando se toman las medidas establecidas por el protocolo, vienen desde la Consejería de Salud y, si dan el visto bueno, se abre. En esa situación estamos en el Alcázar, sobre el que esperamos dar buenas noticias este mismo viernes".

"Vamos a acelerar las actuaciones que nos exige el protocolo marcado por la Junta de Andalucía. La imprenta, por ejemplo, lleva varios días sin parar para poder tener la cartelería con recomendaciones cuanto antes", ha señalado Bueno. "Con esta gripe aviar no sabemos nunca qué va a pasar cada día y en cada hora. Aun así, los servicios del Ayuntamiento están trabajando a destajo intentando devolver la normalidad a los parques de la ciudad", ha recalcado el edil popular.

Esta posible reapertura llegaría después de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmara de manera oficial este jueves la existencia de un foco de gripe aviar en este punto. Un espacio muy concurrido que cerró el jueves 4 de septiembre tras el hallazgo "de una hembra de pava real adulta y un pato sin vidas", según informaron en su momento desde el Ayuntamiento de la capital andaluza. "Ambos fueron retirados siguiendo los protocolos de bioseguridad y sometidos a necropsia, toma de muestras para análisis patológicos y posterior incineración", detallaron.