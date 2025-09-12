Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

La aparición de dos aves muertas en el parque de los Príncipes lo deja al límite de su cierre

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha aclarado que si aparecen más patos sin vida "habría que acotar el espacio y aligerar los procesos para que estuviese abierto el sábado"

Patos en el parque de Los Príncipes de Sevilla.

Patos en el parque de Los Príncipes de Sevilla. / Jorge Jiménez / ECA

Carlos Doncel

El Ayuntamiento de Sevilla ha localizado este viernes por la mañana dos aves muertas en el parque de los Príncipes. Un hallazgo que deja a este espacio del barrio de Los Remedios justo al límite de su cierre, ya que la Junta de Andalucía recomienda la clausura de estos entornos cuando aparezcan tres animales sin vida. Así, por el momento el Consistorio no contempla restringir el acceso, aunque asegura que está muy pendiente "para ver qué ocurre a cada momento".

"Estamos actuando en el parque de Los Príncipes tras encontrar estas dos aves muertas", ha señalado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno. "Si aparecen más patos sin vida, evidentemente habría que acotar el sitio y aligerar los procesos para intentar que el sábado estuviese abierto al público este espacio", ha apuntado Bueno.

"Nosotros tomamos medidas sin hacer falta que mueran esas tres aves. Estamos en proteger a trabajadores y vecinos", ha aclarado este edil popular. "Con esta gripe aviar no sabemos nunca qué va a pasar cada día y en cada hora. Aun así, los servicios del Ayuntamiento están trabajando a destajo intentando devolver la normalidad a los parques de la ciudad", ha recalcado.

TEMAS

