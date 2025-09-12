Un conocido grupo hostelero gestionará el mítico bar de los Hermanos Gómez en los Jardines de Murillo

El local de los Hermanos Gómez ubicado en el Paseo Catalina de Ribera y los Jardines de Murillo ya tiene quien se ocupe de él después de más de un año cerrado. La Junta de Gobierno Local aprueba este viernes adjudicar la concesión demanial para uso y explotación privativa de este edificio municipal de dominio público a la sociedad Adriano Diez S.L, de propiedad de los Cebolla. Este conocido grupo hostelero ha estado al frente de la terraza Líbano y La casa del estanque, situados en los Jardines de las Delicias, hasta hace poco. Esta sociedad gestionará este mítico bar durante los próximos 16 años, que debe funcionar como establecimiento de hostelería sin música -ya sea un bar, quiosco-bar, restaurante o cafetería sin música- y contará con una zona verde adyacente a ocupar por veladores.

Adriano Diez tendrá que pagar un canon de 39.867,72 euros, por lo que la inversión total alcanzará los 637.883,52 euros. Se ha impuesto a otras empresas como May Service Andalusi S.L, Demente Restauración S.L, Grupo Fabo Aranzabal S.L, A Punto Solucones Globales S.L, Cafevalle Carbonera Andaluza S.L, Maestro Rufino S.L, Leal Licita S.L y Caterseguir S.L.

El Ayuntamiento recibió las llaves del establecimiento y se hizo con la posesión del mismo el 23 de abril de 2024, según el pliego consultado por El Correo de Andalucía. Consta en el informe de inspección del Servicio de Patrimonio que la persona que firma el acta de entrega es el administrador del negocio desde 1995 y lo cerró el 1 de febrero de 2024 por problemas en la cubierta.

Según la descripción que hace el Consistorio, el edificio primitivo del quiosco se "intuye" que se edifica en 1925 unos 45 metros al sur del actual y es demolido por un ajuste de alineaciones que dio lugar a la formación de la actual glorieta de Juan de Austria, entre 1945 y 1950. Finalmente, en 1963 se autoriza la ocupación de la vía pública con el denominado Puesto de Agua nº 53, que tenía como destino la venta de bebidas. Actualmente es un edificio con una sola planta sobre rasante y una segunda en sótano con una superficie de 74,49 metros cuadrados en planta baja y 62,18 metros cuadrados en planta sótano, totalizando 136,67 metros cuadrados construidos.

El bar de los Hermanos Gómez en el Paseo Catalina de Ribera, de los Jardines de Murillo, busca nuevo propietario / Google Maps

¿Qué se encontrará el nuevo propietario? ¿Qué obligaciones?

Actualmente, según constataron los técnicos del Servicio de Patrimonio a finales de abril, la principal urgencia del local era que en los aseos hay elementos de cubrimiento con riesgo de caída, por lo que se intervino a comienzos de mayo. Ahora "el edificio está muy modificado, especialmente mediante revestimientos y carpinterías con algunos desperfectos y unas instalaciones que precisan su renovación y acomodo a la actual normativa; electricidad, climatización y saneamiento".

"Especialmente necesario resulta la adecuación de la planta sótano por medio de instalaciones de renovación de aire y climatización, así como la recogida de aguas procedente de la red de saneamiento. Esta planta sótano tendrá uso exclusivo de almacén, no pudiendo implantarse en la misma servicios, cocinas, cámaras frigoríficas, salones, etc., de tal forma que no pueda haber permanencia de personas en la misma", continúa el pliego.

El futuro propietario recibirá el bar aceptando las instalaciones en el estadio de conservación en el que se encuentren. Una vez asuma su gestión, entre sus obligaciones estará la limpieza de restos orgánicos, servilletas y otros residuos; la conservación del arbolado y zonas verdes que se encuentren en el recinto; la puesta a punto del edificio para la actividad y su conservación y mantenimiento; la reparación de desperfectos y realización de demoliciones; el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y de instalación de veladores o elementos publicitarios; acometidas de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones o eléctrica; y no podrá instalar medios audiovisuales de entretenimiento como televisión, radio o similares que alteren el ambiente habitual de una zona que se considera residencial.