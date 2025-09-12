Pirómano
Detienen a un vecino de Los Palacios por provocar 15 incendios y causar daños por más de 6.000 euros
El detenido ha ingresado en prisión tras ser detenido como autor de un delito continuado de daños y además se le imputan los de desobediencia y resistencia a la autoridad
La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de un delito continuado de daños, tras relacionarlo con 15 incendios en Los Palacios y Villafranca. La investigación se inició tras una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de la localidad, tras detectar entre los meses de junio y agosto una serie de incendios intencionados en diferentes puntos del casco urbano, afectando a once contenedores de residuos sólidos urbanos.
El Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Palacios y Villafranca llevó a cabo un seguimiento exhaustivo de los hechos, logrando identificar al supuesto autor. Según los indicios obtenidos y gracias a la colaboración de la Policía Local de la localidad, los investigadores comprobaron que el autor se desplazaba en bicicleta y seguía itinerarios coincidentes con la localización de los incendios, lo que permitió relacionar cronológicamente todos los sucesos.
La valoración de los daños asciende a 6.350 euros, a los que se les suman los costes derivados de limpieza, restauración, extinción de incendios y desperfectos en vehículos, incluido un ciclomotor.
La Guardia Civil finalmente, tras la identificación del sospechoso, procedió a su detención durante la cual opuso resistencia, originando delitos de amenazas graves contra la autoridad y un delito de resistencia y desobediencia.
Una vez puesto a disposición judicial al detenido con las pruebas obtenidas, se decretó su ingreso en prisión.
