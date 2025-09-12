Chocolate con churros gratis y fuegos artificiales: el centro comercial de Entrenúcleos invita a 2.000 personas a su inauguración

Entrenasas, el nuevo centro comercial de Entrenúcleos, abrirá sus puertas al gran público el próximo 26 de septiembre después de 15 meses en obras, aunque la noche del día anterior habrá una inauguración oficial a la que la empresa promotora del proyecto, López Real Inversiones 21, invita a las personas interesadas en conocer de primera mano la nueva oferta comercial de la zona. Así, el jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, celebrará un evento que incluirá un espectáculo de fuegos artificiales "único" y churros con chocolate gratis hasta las 23:00. El aforo está limitado a 2.000 personas.

En estos últimos días antes de la inauguración oficial, casi cuatro centenares de personas trabajan a destajo para poner a punto esta nueva infraestructura, que será primera opción de compra para una población objetiva conformada por unos 100.000 habitantes, aunque desde la empresa aseguran que dará servicio hasta a 200.000 personas en el área de influencia total de esta nueva infraestructura. Hay que tener en cuenta que este desarrollo urbanístico es el más grande de Andalucía y prevé 22.000 viviendas en las que vivirán más de 60.000 personas, según las previsiones, mientras que cerca se encuentran otros núcleos urbanos como Montequinto, Condequinto o el propio casco histórico de la localidad nazarena.

Tiendas, ocio y restauración

Este parque comercial se sitúa en una parcela de 45.000 metros cuadrados, de los que 25.000 están destinados a tiendas y locales de ocio y de restauración, por lo que será el mayor que se abrirá este año en toda Andalucía, según sus promotores. Combinará marcas nacionales e internacionales y en la actualidad hay lista de espera para ocupar un local, aseguran las mismas fuentes. El mix comercial estará compuesto por una treintena de marcas comerciales repartidas en dos niveles -la parte de arriba, destinada a la restauración y que cuenta con 1.500 metros cuadrados-, con más de 900 plazas de aparcamiento en superficie.

A un lado y al otro del complejo comercial se ubican dos supermercados. En el lado más alto se sitúa un Lidl, que lleva operando desde febrero del pasado año, mientras que en el otro -junto a la residencia de estudiantes de la Universidad Loyola- se ubicará un Cash Fresh, del Grupo MAS. También estará presente el reconocido panadero Domi Vélez, que en los últimos meses ha abierto varias panaderías en la capital hispalense.

Entre las firmas que se asentarán en el parque, se encuentran algunas que no han tenido presencia hasta ahora en Sevilla. Rossmann, una firma de belleza, moda y droguería alemana y con mucha presencia en el Levante español, llegará por primera vez a la provincia, mientras que el restaurante Sushisom -una cadena de restaurantes japoneses tipo all you can eat o buffet libre a la carta- desembarcará también en el nuevo parque comercial.

En la parte dedicada al ocio, destacan los más de 2.400 metros cuadrados destinados a Sould Park, un centro de ocio familiar que incluye bolera, colchonetas o máquinas recreativas. Además, habrá un gimnasio con instalaciones de última generación de la cadena Fitness Park.