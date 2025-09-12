La Guardia Civil requiere a Emvisesa la documentación de la concesión de un solar en Pino Montano en 2017

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha requerido esta misma semana documentación a la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, Emvisesa. Esta actuación se ha producido en el marco de una investigación por el arrendamiento de una parcela de uso terciario en Pino Montano firmada en febrero de 2017, que derivó en la instalación de una gasolinera y dos restaurantes de comida rápida, en concreto un Burger King y un KFC.

Este arrendamiento se concedió a una particular por un periodo de 40 años y una renta anual de 108.000 euros (sin IVA). En un primer momento la parcela se subarrendó a dos empresas, Petronieve y Megafood, que montaron en este espacio una estación de servicio y los locales de comida rápida, respectivamente. Sin embargo, más tarde, en 2022, la parcela se enajenó por un precio de venta de dos millones de euros.

El requerimiento de documentación relativa a este caso por parte de la UCO ha sido confirmada por el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, que ha aclarado que "se ha colaborado con las autoridades en todo momento". "Quiero transmitir tranquilidad, porque estamos tranquilos con las actuaciones judiciales, transparencia y colaboración con la Justicia. Este tema dará sus frutos cuando hable el tribunal correspondiente, pero quiero dejar claro que es un periodo anterior a este Gobierno", ha afirmado Bueno sobre una información adelantada por el periódico ABC.

El propio Juan Bueno ha apuntado, además, que la parcela "ya ha sido vendida" y que se "han trasladado a la UCO todos los expedientes requeridos". "A lo mejor puede dar explicaciones quienes estaban en el Gobierno anterior, porque nosotros no podemos dar más. Quizá otros pueden dar explicaciones", ha subrayado el también delegado de Hacienda.

De momento, el gobierno municipal descarta alguna investigación interna en relación a esta parcela, que ya no es de su titularidad: "Lo prudente es ver cómo se desarrolla el proceso judicial. A medida que avanza, se tomarán decisiones. Si se ve involucrado un estamento del Ayuntamiento, se tomarán decisiones".