Restauración
Un nuevo restaurante llega al Muelle de las Delicias: comidas, cenas y tardeo junto al Guadalquivir
Puerto de Cuba Café del Río abrió sus puertas con una inauguración a la que asistieron 800 invitados
El Muelle de las Delicias cuenta con un nuevo espacio destinado a la restauración. Puerto de Cuba Café del Río abrió este jueves sus puertas en el Muelle de las Delicias con una inauguración que reunió a más de 800 invitados de la sociedad sevillana, que disfrutaron de una fiesta con temática cubana y en la que participaron la cantaora Argentina, acompañada por el grupo “Son de Cuba”, y los históricos dj’s de Puerto de Cuba Tole, Ñoño y Virgilio.
"El nuevo local del Grupo Puerto de Cuba La Raza apuesta por un concepto que ofrece tapeo, comidas y cenas con una variada y cuidada oferta gastronómica, tardeo con música en directo y un ambiente inigualable para copas nocturnas, con una terraza con vistas al Guadalquivir ideal para ver el atardecer", ha señalado en una nota de prensa. El restaurante, además, dispone de varios espacios polivalentes, cubiertos y al aire libre, por lo que se presenta "como el lugar ideal para celebrar todo tipo de eventos, desde reuniones empresariales hasta celebraciones familiares, en un entorno privilegiado frente al río".
Gastronomía y copas
Este proyecto ofrece un espacio que conjuga buena gastronomía, música y celebración en un mismo lugar. Un punto de encuentro que abarca desde un tapeo ligero a comidas o cenas familiares o de trabajo, con el tardeo con música en directo o copas por la noche, todo ello en un lugar espectacular, un balcón privilegiado sobre el Guadalquivir con unas vistas maravillosas
Pablo Castilla, director del Grupo Puerto de Cuba La Raza, agradeció la labor de los socios del Grupo, los más de 150 empleados del grupo y los proveedores y destacó que “nos hace mucha ilusión que el nombre Puerto de Cuba vuelva al río y que dentro de poco el nombre de La Raza también vuelva a estar presente en el parque gracias a la apertura del mítico Bar Citroën”.
El nuevo local destaca por su oferta variada: tapas creativas que reinterpretan recetas clásicas, platos para compartir, opciones de cena para escenarios formales y un programa de tardeo con programación musical regular. La experiencia se completa con un abanico de espacios versátiles, que permiten adaptar el ambiente a cada ocasión: desde zonas íntimas cubiertas hasta áreas al aire libre con vistas al río diseñadas especialmente para eventos.
