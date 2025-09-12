Una inglesa residente en Sevilla muestra lo que está "acabando" con la ciudad: "No lo entiendo"

Lisa Burns, una joven irlandesa criada en la ciudad inglesa de Manchester, tuvo claro que Sevilla era su verdadero hogar en cuanto lo vio por primera vez. Su gente, su cultura, su gastronomía y, sobre todo, su tradición cofrade, de la que se considera una enamorada, hicieron que esta mujer que se autodenomina como una "guiri apasionada" de la provincia se trasladara allí. Sin embargo, con el paso de los años y el incremento del turismo en el lugar, ha podido percibir que este nuevo panorama está "acabando con Sevilla".

"El turismo en sí no es algo malo, pero todo en exceso nos hace daño", ha recalcado la joven, que ha asegurado que uno de los principales inconvenientes de la proliferación de visitantes es la extensión del inglés como idioma en la provincia: "Una cosa que no entiendo y que nunca he entendido es cuando una persona va de vacaciones y no se toma ni un minuto en aprender unas frases básicas del idioma del país donde va de vacaciones".

"En Sevilla todo el mundo tiene que aprender inglés, incluso en los sitios más señalados, más antiguos, más tradicionales, con más sabor andaluz. Y cuando ya todo el mundo está hablando inglés y todas las cartas están en inglés, la gente que, como yo, venimos de fuera para vivir y hablar español, no podemos dar un paseo sin que nos hablen en inglés", ha recalcado la mujer.

La masificación turística, un inconveniente para esta inglesa residente en Sevilla

Entre los aspectos negativos que la mujer ha señalado se encuentra también la dificultad de movilidad dentro de la ciudad: "Muchas veces tengo que estar en un sitio y tengo prisa, y no puedo cruzar la calle porque me encuentro con un mar de personas". Además, ha asegurado: "Siempre van lento porque ellos no tienen prisa, que lo entiendo, pero que yo sí la tengo. Es frustrante".

"El turismo se nos hace más frío", ha afirmado la inglesa sobre otro inconveniente que le ha conllevado esta masificación, el hartazgo de la ciudadanía a este turismo y su relación con personas que, como ella, vienen de otro país, pero ya han hecho de España su hogar: "Los vecinos se vuelven más fríos con la gente de fuera, pero muchos de estos turistas no son de fuera, son españoles y no lo pagan con ellos, no, lo pagan con gente que, como yo, tenemos el aspecto físico de una extranjera". Y ha añadido: "Dicen cosas como 'Guiri, go home', pero yo estoy en casa".

Esta inglesa de Sevilla critica las consecuencias del turismo para los extranjeros

A esto se suma la proliferación de las viviendas turística y la dificultad para hacer comunidad en los barrios ante la cada vez mayor presencia de visitantes: "Se nos rompe la convivencia por esa sensación de sentirte fuera de lugar en el lugar donde vives. Yo vivo en un edificio de vecinos, pero ya de vecinos no queda prácticamente nada".

Como motivo final, Lisa Burns ha destacado la dependencia que supone centrar la economía de un territorio en un solo sector, como el turístico: "¿No hemos aprendido nada de la pandemia? No se debe depender de gente de fuera porque, si hay una crisis de algún tipo, estamos jodidos". Además, ha recalcado: "Con el turismo excesivo, ¿quién paga la cuenta realmente? Nosotros, los sevillanos, los andaluces y la gente que, como yo, venimos aquí a pagar impuestos, a integrarnos y a ser hermanos de hermandades como yo, que más integrada no puedo estar, pero la gente lo paga conmigo".