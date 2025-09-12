El 'mapping' de Navigalia tendrá tercera edición y repetirá en el Muelle de la Sal a partir del 18 de diciembre

El espectáculo audiovisual Navigalia repetirá en el río Guadalquivir por tercera vez. Esta proyección desarrollada por Acciona volverá a ser uno de los grandes atractivos de la Navidad sevillana y concentrará a miles de personas en el Muelle de la Sal. Ya desde el primer año, en 2023, la asistencia fue masiva con un total de 250.000 espectadores, algo que se repitió e incluso superó el pasado mes de diciembre. Las entradas se agotaron rápidamente, e incluso se cayó la página web del ICAS el primer día de reservas con más de 7.000 personas en cola. Debido a este éxito, se ha tomado la decisión de renovar el mapping un año más, con una previsión de más de 2.000 espectadores por sesión a lo largo de seis sesiones diarias, unas 12.000 en total por jornada.

A partir del 18 de diciembre podrá ser el inicio, según consta en el pliego del contrato para garantizar la cobertura sanitaria durante el desarrollo de los espectáculos que forman parte de la Programación de Navidad del ICAS, que tendrá lugar en la Lámina de la Dársena en el Muelle de la Sal. En concreto, será los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2025 y el 2, 3 y 4 de enero de 2026. En la pasada edición se dio el pistoletazo de salida el día 20, también con seis pases con una duración de 12 minutos.

Espectáculo de Navigalia 2024 en Sevilla titulado Al Rescate de la Navidad / Jorge Jiménez

"Con motivo de la celebración de los espectáculos que forman parte de la Programación de Navidad del ICAS, se hace necesario el servicio de cobertura sanitaria (ambulancia). La primera edición de Navigalia marcó un antes y un después en el panorama cultural de Sevilla, consolidándose como un evento de referencia tanto a nivel local como internacional. No solo capturó la atención del público, sino que también generó un impacto significativo en términos de retorno y eficacia para las marcas y el Ayuntamiento de Sevilla", explica el documento consultado por este periódico. "En la segunda edición dicha tendencia no solo se consolidó, sino que se aumentó el número de público y de impacto. El espectáculo audiovisual, que combinaba proyecciones en el río Guadalquivir, ha demostrado ser una plataforma clave para la promoción de la ciudad, con un valor de equivalencia publicitaria notable".

Este espectáculo es catalogado por Acciona como el mayor producido en el río desde la Expo 92. El año pasado tuvo como título Al Rescate de la Navidad y fue protagonizado por Fernandus, el espíritu protector de Sevilla, y Curro, un adolescente sevillano. Estos contaban una historia sobre "el verdadero significado de la Navidad", en palabras del alcalde, José Luis Sanz. Se trata de "una propuesta artística que combina las últimas tecnologías en proyecciones, iluminación y efectos sensoriales, ofreciendo una experiencia completamente inmersiva". Únicamente registró una incidencia el pasado mes de enero de 2025 como consecuencia de que la Cabalgata de Reyes se adelantase 24 horas por la fuerte amenaza de lluvia del día 5. Como consecuencia, el mapping fue suspendido el día 4 -la última sesión del año- por coincidir con el itinerario del evento.

Las entradas pudieron adquirirse a través de la web del ICAS o en la taquilla del Teatro Lope de Vega, con un precio simbólico de reserva de entradas de un euro, por lo que se considera prácticamente gratuito. Al margen de las 30 plazas reservadas por función para personas con movilidad reducida, las entradas no son numeradas y el acceso es por orden de llegada.

El alumbrado será el 28 de noviembre

Sevilla estará iluminada con luces de Navidad a partir del 28 de noviembre, que cae en viernes. Un total de 304 calles serán adornadas, algo que se extenderá hasta el 6 de enero, con un horario de 18.30 a 00.00 horas, excepto en Nochebuena, Nochevieja y el 5 de enero, cuando se prolongará hasta las 1.00 horas.

También continuará el espectáculo de videomapping navideño en la fachada del Ayuntamiento, en la Plaza de San Francisco, con proyecciones diarias en un horario de 18.30 a 23.30 horas, salvo el 24 y 31 de diciembre que será de 18.30 a 00.30 horas. El desmontaje del alumbrado comenzará el 7 de enero y se prolongará hasta el 15 de febrero de 2026.