Medio millón para reformar un colegio histórico: el Ayuntamiento acelera el plan para quitar las humedades del Borbolla

El CEIP Borbolla está cada vez más cerca de solucionar un problema de humedades que lleva décadas afectando en el día a día de los estudiantes. El Ayuntamiento de Sevilla se encuentra en proceso de redacción del proyecto que promete ser un antes y un después en la infraestructura del centro con una inversión de 442.680 euros. Tal como explican fuentes técnicas del Consistorio, esta reforma integral irá dirigida a solventar los problemas de humedades de capilaridad que hay en el subsuelo del edificio. Aunque todavía no hay ninguna fecha prevista para iniciar el proceso de obra, se trata de un "proyecto complejo" que forma parte de los presupuestos de 2025, por lo que se debería licitar antes de que termine el año.

Humedades en las paredes del gimnasio del CEIP Borbolla, en Nervión. / Cedida

El colegio Borbolla, ubicado en el barrio de Nervión, cumplió 100 años en 2024, año en el que recibió la Medalla de Sevilla. Por su antigüedad y por ser una obra del arquitecto Juan Talavera Heredia, este centro educativo está catalogado como Bien de Interés Cultural aunque, al igual que otros edificios que poseen la misma distinción, lleva años sin recibir el mantenimiento que necesita en lo que a humedades e instalación eléctrica se refiere. La última obra realizada en este centro tuvo lugar en 2024, cuando el gobierno de José Luis Sanz remodeló las pistas deportivas por un valor de 84.770 euros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la delegada de Educación, Blanca Gastalver, en la inauguración de las nuevas pistas deportivas del CEIP Borbolla. / El Correo

El escollo de las humedades del Borbolla son un "gran agravio" en el día a día de profesores y alumnos, según los padres de los menores. Los malos olores y la humedad no solo se cuelan en las aulas, sino en todo el edificio. Desde el AMPA del centro, reclaman las actuaciones con urgencia porque, tal como apuntan, se les comunicó que se realizarían en verano. "Nuestra sorpresa ha sido que todo sigue igual porque no han llegado los proyectos", denuncian fuentes del AMPA. Desde el ayuntamiento, aseguran que "en ningún momento ha habido retrasos" con dichas obras, ya que "jamás se concretaron fechas". No obstante, fuentes del ayuntamiento sostienen que el objetivo es ponerlo en marcha antes de diciembre. "Es una obra muy compleja debido a la antigüedad del edificio, hay varios técnicos ahora mismo trabajando en el proyecto", sostienen.

Un plan de 19 millones

Esta reforma, que se anunció a principios de año y que ahora está en la primera fase para convertirse en una realidad, forma parte de un proyecto de rehabilitación de colegios históricos. Tal como anunciaba el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, esta reforma es una "demanda histórica" y se enmarca en las obras que se desarrollarán en los centros educativos denominados históricos como el José María del Campo de Triana.

Mientras la reforma no llega, alrededor de 450 alumnos han regresado a las aulas en la vuelta al cole. "Las zonas más afectadas son las de Infantil, que están en la primera planta, el gimnasio y la zona de psicomotricidad, ahí hay muchísimas humedades", señala el AMPA. Estudiantes, profesores y padres esperan esta reforma como agua de mayo, especialmente aquellos que han matriculado a sus hijos por primera vez en el centro. "Al alumnado nuevo, durante la jornada de puertas abiertas se le dijo que en septiembre las clases ya estarían arregladas, pero no ha ocurrido", sostiene el AMPA. Desde hace años, las paredes del centro están agrietadas y muchas de ellas con la pintura levantada, algo que da un aspecto de dejadez y abandono de las instalaciones.

Ante este escenario, los padres avisan de que próximamente no descartan concentraciones y protestas en las puertas del colegio para reclamar agilidad con las obras. "En su día ya las comenzamos, pero hemos paramos porque nos dijeron que se iban a hacer", apuntan.