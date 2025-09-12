El Ministerio confirma también el foco de gripe aviar en el Parque Miraflores de Sevilla
Con esta notificación son ya tres los espacios con brotes activos en la capital a la espera de los resultados del Parque de los Príncipes
Parque del Tamarguillo, Parque de María Luisa y también el Parque de Miraflores. El Ministerio de Agricultura ha confirmado otro foco de gripe aviar en Sevilla capital en la última actualización de sus informes. Resta aún por confirmar la situación del Parque de los Príncipes donde siguen apareciendo aves muertas, las últimas en la mañana de este viernes.
El Parque de Miraflores ha sido el último en incorporarse a la lista de zonas con focos de gripe aviar confirmados. En este caso, desde la aparición de una serie de aves muertas el 4 de septiembre, la zona verde permanece cerrada de forma preventiva, al igual que ocurre con los Jardines del Alcázar. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado que las muertes se correspondían con un caso de gripe aviar. En concreto, en este parque fueron detectados tres gansos muertos.
Cuatro focos de gripe aviar
Los informes del Ministerio constatan de esta forma hasta cuatro expedientes de gripe aviar en la ciudad de Sevilla. Los primeros dos casos que fueron confirmados se correspondieron con el Parque del Tamarguillo y el Parque de María Luisa, aunque en este segundo caso el Ayuntamiento interpretó los resultados como no concluyentes y no lo dio por confirmado formalmente hasta el jueves 11 de septiembre.
El Ministerio y la Junta de Andalucía mantienen en estudio distintos casos más de gripe aviar en la ciudad de Sevilla, como es el caso del Parque de los Príncipes, en la ciudad de Málaga con el Parque Huelin o en Córdoba en torno al Guadalquivir. Hay detectados también tres focos en el entorno de Doñana, dos en granjas de la provincia de Huelva y uno en una finca privada.
