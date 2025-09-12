Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ministerio confirma también el foco de gripe aviar en el Parque Miraflores de Sevilla

Con esta notificación son ya tres los espacios con brotes activos en la capital a la espera de los resultados del Parque de los Príncipes

Parque de Miraflores

Parque de Miraflores / El Correo

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

Parque del Tamarguillo, Parque de María Luisa y también el Parque de Miraflores. El Ministerio de Agricultura ha confirmado otro foco de gripe aviar en Sevilla capital en la última actualización de sus informes. Resta aún por confirmar la situación del Parque de los Príncipes donde siguen apareciendo aves muertas, las últimas en la mañana de este viernes.

El Parque de Miraflores ha sido el último en incorporarse a la lista de zonas con focos de gripe aviar confirmados. En este caso, desde la aparición de una serie de aves muertas el 4 de septiembre, la zona verde permanece cerrada de forma preventiva, al igual que ocurre con los Jardines del Alcázar. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado que las muertes se correspondían con un caso de gripe aviar. En concreto, en este parque fueron detectados tres gansos muertos.

Cuatro focos de gripe aviar

Los informes del Ministerio constatan de esta forma hasta cuatro expedientes de gripe aviar en la ciudad de Sevilla. Los primeros dos casos que fueron confirmados se correspondieron con el Parque del Tamarguillo y el Parque de María Luisa, aunque en este segundo caso el Ayuntamiento interpretó los resultados como no concluyentes y no lo dio por confirmado formalmente hasta el jueves 11 de septiembre.

Noticias relacionadas y más

El Ministerio y la Junta de Andalucía mantienen en estudio distintos casos más de gripe aviar en la ciudad de Sevilla, como es el caso del Parque de los Príncipes, en la ciudad de Málaga con el Parque Huelin o en Córdoba en torno al Guadalquivir. Hay detectados también tres focos en el entorno de Doñana, dos en granjas de la provincia de Huelva y uno en una finca privada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
  2. El tranvibús al Duque estará en julio: 10 meses de cortes de tráfico que empiezan en la Campana y José Laguillo
  3. Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
  4. Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
  5. El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
  6. De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
  7. La obra del Puente del Centenario entra en otra fase con más cortes de tráfico y el cierre del canal de navegación
  8. Una turista cubana, 'enamorada' de los sevillanos tras su visita a la ciudad: 'Nos han ayudado como si fuéramos familia

Grupo Fonsán supera los 100 millones de euros en contratación en el primer semestre de 2025

Grupo Fonsán supera los 100 millones de euros en contratación en el primer semestre de 2025

El Ayuntamiento colocará los toldos de la avenida de la Constitución tras la Semana Santa y revisará el modelo

El Ayuntamiento colocará los toldos de la avenida de la Constitución tras la Semana Santa y revisará el modelo

El Ministerio confirma también el foco de gripe aviar en el Parque Miraflores de Sevilla

El Ministerio confirma también el foco de gripe aviar en el Parque Miraflores de Sevilla

El Ayuntamiento prepara la reapertura de los jardines del Alcázar, cerrados por un brote de gripe aviar

El Ayuntamiento prepara la reapertura de los jardines del Alcázar, cerrados por un brote de gripe aviar

Así se poda el 'Gran Capitán', el árbol más alto de Sevilla

Así se poda el 'Gran Capitán', el árbol más alto de Sevilla

Montero mete presión al Gobierno de Moreno y cede gratis una parcela para la construcción del nuevo hospital en Cádiz

Montero mete presión al Gobierno de Moreno y cede gratis una parcela para la construcción del nuevo hospital en Cádiz

La antigua Casa Socorro de Nervión será recuperada como centro de formación para personas discapacitadas

La antigua Casa Socorro de Nervión será recuperada como centro de formación para personas discapacitadas

La aparición de dos aves muertas en el parque de los Príncipes lo deja al límite de su cierre

La aparición de dos aves muertas en el parque de los Príncipes lo deja al límite de su cierre
Tracking Pixel Contents