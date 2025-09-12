Montero mete presión al Gobierno de Moreno y cede gratis una parcela para la construcción del nuevo hospital en Cádiz

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha metido presión a la Junta de Andalucía con uno de los proyectos sanitarios que acumula más demora en las capitales andaluzas: la construcción de un nuevo hospital en la ciudad de Cádiz. Este equipamiento es una reivindicación histórica de la Bahía de Cádiz que arrancó cuando la propia Montero era consejera de Salud y sin embargo se encuentra paralizada. Para reactivarla, la ministra de Hacienda ha anunciado la cesión de forma gratuita de una parcela en la Zona Franca de Cádiz para que la Consejería de Salud pueda licitar las obras.

"Teniendo Andalucía más recursos que nunca, Moreno no ha tenido a bien iniciar este proyecto y ha buscado diferentes excusas, entre ellas la ubicación de los suelos. Ya no hay más excusas. Creemos que Cádiz necesita un nuevo hospital y entendemos que el Gobierno de España, una vez más, acude, aún sin tener competencia, a facilitar los servicios públicos en Andalucía", apuntó la ministra de Hacienda en un acto celebrado en Cádiz.

Montero, como ministra de Hacienda, es la máxima responsable de la Zona Franca de Cádiz. Y de ahí que haya sido ella a través de una carta quien haya realizado el ofrecimiento al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de la cesión de la parcela de forma gratuita para la ejecución del nuevo equipamiento sanitario en Cádiz.

Montero admitió en su intervención que este proyecto se quedó pendiente cuando el PSOE gobernó Andalucía, hasta 2018, aunque lo atribuyó a los recortes del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Se paró por los recortes pero es un proyecto imprescindible para Cádiz".

Nuevos hospitales en Málaga y Sevilla

En estos momentos, la Junta de Andalucía tiene centrados los recursos en materia de inversión pública en construcción de nuevo hospital en el nuevo equipamiento sanitario proyectado en Málaga con un presupuesto de más de 600 millones de euros. En la pasada legislatura, sin embargo, la gran inversión fue la construcción del nuevo hospital Vigil de Quiñones que se ejecutó durante la pandemia.

Respuesta de la Junta de Andalucía

En respuesta a este anuncio, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha criticado que esta cesión se haya producido con tanta demora: "Llega tarde porque Zona Franca no tenía ninguna excusa para no estar al lado de los gaditanos en este proyecto, como veníamos denunciando". En este sentido, el consejero ha señalado que el anuncio de Montero "da la razón a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz" y que, por tanto, es una "rectificación".

En cualquier caso, para la Junta de Andalucía esta cesión "abre las puertas ya de manera definitiva a avanzar en torno al proyecto del hospital a pesar del tiempo que nos ha hecho perder el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Sánchez". "Hoy avanzamos para que sea una realidad el futuro hospital en el menor plazo posible y resolviendo una cuestión que hasta ahora frenaba el desarrollo del mismo", ha manifestado Antonio Sanz.