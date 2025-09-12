Dos niños provocan el pánico en Sevilla por ir en moto eléctrica y sin casco: "Que se van a caer"

Momentos de tensión los vividos en la capital de Sevilla tras una polémica escena que se ha convertido en viral en redes sociales y que se produjo este miércoles en una reconocida vía de la ciudad, en la que dos menores despertaron el pánico de los allí presentes tras conducir una motocicleta eléctrica sin casco ni ningún dispositivo de seguridad, sorteando el tráfico de una de las vías más transitadas de la capital.

Los hechos se produjeron este pasado miércoles en torno a las 20.00 horas, cuando una conductora y su copiloto grabaron la temeraria escena y la difundieron a través de las redes sociales. En las imágenes, se podía observar a las dos mujeres asustadas por la presencia de dos niños de apenas cinco o seis años de edad montados en una moto eléctrica sin casco por el carril central de la avenida Manuel Siurot de Sevilla, en dirección al Hospital Virgen del Rocío.

"Pero vamos a ver, que se van a caer", señalaba asustada una de las mujeres que, al llegar a la altura de los dos menores, les preguntó: "¿Pero adónde vais?". A lo que uno de ellos respondió: "A mi casa". Tras esto, las mujeres, preocupadas por la seguridad de los menores y de los propios conductores, les pidieron que se subiera a la acera y despejaran la calzada.

Miedo de los conductores por la presencia de los dos niños en la carretera de Sevilla

"No te pongas cerca porque me da miedo", decía la copiloto a la conductora ante los movimientos irregulares de los menores mientras conducían el ciclomotor. "Esto es para llamar a los Asuntos Sociales", recalcaba la mujer.

Tras esto, los niños accedieron a las peticiones de las mujeres y continuaron la marcha por la acera sin que se produjeran daños. Una situación que ya está investigando la Policía Local de Sevilla y que ha llenado las redes sociales de mensajes de preocupación y crítica hacia la actividad de estos menores, la irresponsabilidad de sus padres y las posibles consecuencias que podían haber tenido los hechos para estos niños o para el resto de conductores.