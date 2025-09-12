Así es el nuevo bar de Sevilla con cerveza a dos grados bajo cero y gambas gratis: está en pleno centro

Sevillanía en barra. Esto es lo que ofrece el nuevo bar que ha abierto sus puertas esta semana en Sevilla y que promete ofrecer cerveza helada y bocados de calidad en pleno centro de la capital hispalense. Una apuesta de su creador, Samuel López Vega, por "reinventar" el tapeo para que sus clientes puedan disfrutar de los mejores sabores y la bebida más fría.

Este nuevo negocio es 'Perita', un novedoso bar que nace con la intención de que sus clientes "saboreen sin prisa el sur" desde su local, localizado en la plaza de San Julián, en pleno Casco Antiguo de la ciudad. "Mi ilusión de toda la vida está por abrir las puertas", ha señalado su propietario sobre este nuevo proyecto con el que lleva soñando desde niño y que arrancó años atrás cuando contemplaba a su madre cocinar y que continuó cuando a los 18 años empezó a trabajar en distintos bares.

López Vega, un joven sevillano de 24 años apasionado por la hostelería, así lo ha asegurado en declaraciones a El Español, donde ha explicado que la apertura de este local que permite "compartir, disfrutar y tapear" se ha llevado a cabo este jueves, cuando los clientes han podido disfrutar de gambas gratis con su bebida.

Un nuevo negocio que busca combinar la esencia tradicional de una abacería sevillana con la modernidad de su decoración y creaciones culinarias, centradas en ofrecer un producto de calidad pero "dándole una pequeña vuelta". Un entorno que ha escogido para ubicar su negocio debido a que cree que el resto de bares del lugar "no han progresado en los últimos 40 años", con idénticas cartas, decoraciones y esencia que cuatro décadas atrás.

Cerveza a menos dos grados en este nuevo bar del centro de Sevilla

Entre los platos que destacan entre la oferta de este nuevo negocio, tal y como ha explicado el propietario, se encuentran los productos de abacería, de buena calidad, como salchichón, sardina ahumada o anchoa, así como las gambas blancas de Huelva, los chicharrones fritos o la morcilla de Burgos.

Pero si una especialidad se ha posicionado como su plato estrella es su 'brioche de carrillá', compuesto por queso Apolonio rallado y mayonesa picante. Todo ello acompañado con su gran apuesta, su cerveza helada, a dos grados bajo cero y servida en vaso congelado: "Más fría no vas a probar la cerveza".