Mantenimiento
Así se poda el 'Gran Capitán', el árbol más alto de Sevilla
Se trata de un eucalipto rojo, de más de 50 metros de altura, que se ubica en el paseo Catalina de Ribera
El Ayuntamiento de Sevilla ha llevado a cabo una intervención en el Gran Capitán, el árbol más alto de la ciudad, retirando en altura una gran rama en mal estado y evitando un posible accidente. Esta actuación, ha detallado el Consistorio en una nota, se enmarca en el Plan de Gestión del Riesgo del Arbolado.
Un equipo de arboristas especializados ha retirado en altura la rama en mal estado de este eucalipto rojo de más de 50 metros, que se ubica en el paseo Catalina de Ribera, junto a los Jardines de Murillo. El plan de gestión de riesgo del arbolado detectó la fractura y se actuó a tiempo. La rama dañada fue identificada durante las labores de vigilancia del equipo técnico el pasado domingo, lo que permitió intervenir con rapidez y eficacia.
Esta poda quirúrgica han permitido retirar la rama sin alterar la estructura del árbol ni recurrir a talas agresivas, cuidando la salud del ejemplar singular. Con técnicas avanzadas de descenso controlado de ramas y materiales específicos, los profesionales han ejecutado una operación de alta complejidad.
