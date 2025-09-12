Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mantenimiento

Así se poda el 'Gran Capitán', el árbol más alto de Sevilla

Se trata de un eucalipto rojo, de más de 50 metros de altura, que se ubica en el paseo Catalina de Ribera

Así ha sido la poda del árbol más alto de Sevilla, el 'Gran Capitán' / El Correo

El Correo

El Correo

El Ayuntamiento de Sevilla ha llevado a cabo una intervención en el Gran Capitán, el árbol más alto de la ciudad, retirando en altura una gran rama en mal estado y evitando un posible accidente. Esta actuación, ha detallado el Consistorio en una nota, se enmarca en el Plan de Gestión del Riesgo del Arbolado.

Un equipo de arboristas especializados ha retirado en altura la rama en mal estado de este eucalipto rojo de más de 50 metros, que se ubica en el paseo Catalina de Ribera, junto a los Jardines de Murillo. El plan de gestión de riesgo del arbolado detectó la fractura y se actuó a tiempo. La rama dañada fue identificada durante las labores de vigilancia del equipo técnico el pasado domingo, lo que permitió intervenir con rapidez y eficacia.

Esta poda quirúrgica han permitido retirar la rama sin alterar la estructura del árbol ni recurrir a talas agresivas, cuidando la salud del ejemplar singular. Con técnicas avanzadas de descenso controlado de ramas y materiales específicos, los profesionales han ejecutado una operación de alta complejidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
  2. El tranvibús al Duque estará en julio: 10 meses de cortes de tráfico que empiezan en la Campana y José Laguillo
  3. Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
  4. Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
  5. El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
  6. De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
  7. La obra del Puente del Centenario entra en otra fase con más cortes de tráfico y el cierre del canal de navegación
  8. Una turista cubana, 'enamorada' de los sevillanos tras su visita a la ciudad: 'Nos han ayudado como si fuéramos familia

Grupo Fonsán supera los 100 millones de euros en contratación en el primer semestre de 2025

Grupo Fonsán supera los 100 millones de euros en contratación en el primer semestre de 2025

El Ayuntamiento colocará los toldos de la avenida de la Constitución tras la Semana Santa y revisará el modelo

El Ayuntamiento colocará los toldos de la avenida de la Constitución tras la Semana Santa y revisará el modelo

El Ministerio confirma también el foco de gripe aviar en el Parque Miraflores de Sevilla

El Ministerio confirma también el foco de gripe aviar en el Parque Miraflores de Sevilla

El Ayuntamiento prepara la reapertura de los jardines del Alcázar, cerrados por un brote de gripe aviar

El Ayuntamiento prepara la reapertura de los jardines del Alcázar, cerrados por un brote de gripe aviar

Así se poda el 'Gran Capitán', el árbol más alto de Sevilla

Así se poda el 'Gran Capitán', el árbol más alto de Sevilla

Montero mete presión al Gobierno de Moreno y cede gratis una parcela para la construcción del nuevo hospital en Cádiz

Montero mete presión al Gobierno de Moreno y cede gratis una parcela para la construcción del nuevo hospital en Cádiz

La antigua Casa Socorro de Nervión será recuperada como centro de formación para personas discapacitadas

La antigua Casa Socorro de Nervión será recuperada como centro de formación para personas discapacitadas

La aparición de dos aves muertas en el parque de los Príncipes lo deja al límite de su cierre

La aparición de dos aves muertas en el parque de los Príncipes lo deja al límite de su cierre
Tracking Pixel Contents