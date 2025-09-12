Rancio revela la sabiduría popular grabada en un azulejo de Sevilla

Con el ajetreo de mochilas y uniformes que ha marcado el inicio de la semana, la rutina, los horarios y las lecciones han vuelto a la vida diaria. En su tribuna de El Correo de Andalucía, Rancio habla de “una lección particular, grabada en azulejo, que es una de sus debilidades y que, en plena vuelta al cole, cobra un significado especial”.

Frente al Corte Inglés de Nervión, en la calle Luis Montoto, se alza el Colegio Borbolla. Y allí, en su fachada, aparece un azulejo que se dirige directamente a los más pequeños con un mensaje que hoy resulta más actual que nunca:

"Niños no privéis de la libertad a los pájaros, no los martiricéis y no les destruyáis sus nidos. Dios premia a los niños que protegen a los pájaros y la ley prohíbe que se les cace, que se les destruyan sus nidos y se les quiten sus crías."

Un legado legal y moral

Este azulejo tiene su explicación. A finales del siglo XIX, se promulgó una sabia ley para proteger a las aves, conscientes de su papel fundamental en la vida cotidiana del ser humano. Por ello, se ordenó colocar carteles con este mensaje en numerosos edificios públicos, con especial énfasis en los colegios. Y, junto al dirigido a los niños, se colocó otro con idéntica advertencia para los adultos. Porque las buenas costumbres y el respeto no entienden de edades.

Hoy, en tiempos en que tantas ideologías y movimientos abogan por la protección del medio ambiente, por el respeto animal y por la concienciación ecológica, no puede evitarse cierta sonrisa y satisfacción de "ser rancio". Porque lo de antes, lo de los abuelos, lo que se plasmaba en cerámica para la posteridad, ya funcionaba.