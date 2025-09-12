El Ayuntamiento colocará los toldos de la avenida de la Constitución tras la Semana Santa y revisará el modelo

La avenida de la Constitución volverá a tener toldos en 2026, aunque el Ayuntamiento de Sevilla pretende instalarlos mucho antes y no tener que esperar a septiembre. Además, estudiará cómo colocarlos de forma que dé la mayor sombra posible tras las críticas recibidas por su ubicación, en la zona central por donde solo pasa el tranvía. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha prometido este viernes en la Comisión de Control y Fiscalización de septiembre que, igual que era el objetivo este año, para el próximo la intención es colocar los toldos "justo después de Semana Santa". "El año que viene estarán colocados en tiempo y forma", ha reiterado.

Las velas han regresado este verano a esta vía principal de Sevilla, aunque lo han hecho cuando ya estaban terminando las vacaciones y, por tanto, las semanas más duras de calor. El concejal popular ha admitido que ha habido un "retraso" y ha explicado los motivos. Se ha remontado a enero de 2023, cuando "llegan las primeras recomendaciones de la Comisión de Patrimonio, que acaba desembocando en un proyecto de 6 millones de euros que exigía cambiar las farolas fernandinas, algo descabellado". Después se hace un modificado en enero de 2025, cuando "hay que renunciar a un entoldado continuo de extremo a extremo, deben ser en posición centrada o hay recuperar los tradicionales velas".

"Se atrasa el montaje porque hay muchas recomendaciones de Patrimonio", ha reconocido Juan de la Rosa. Entre ellas están "esas bases de 3.000 kilos de hormigón". El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya reconoció en varias entrevistas que los toldos no le gustaban. El delegado de Urbanismo también ha asegurado este viernes que "habrá que darle una vuelta", dejando la puerta abierta a una revisión del sistema utilizado este año.

Las principales críticas durante estas semanas se han centrado en que da más sombra al tranvía que a los peatones, además de la falta de permisos. Así se lo ha recordado Susana Hornillo, de Con Podemos-IU, en la pregunta que le ha planteado. "Sevilla es un meme, la única ciudad con un tranvía bajo palio. Siguieron adelante pese a los inconvenientes que puso Patrimonio. ¿No tenían pistas suficientes y nos habríamos ahorrado 300.000 euros? No sirven para nada", ha expresado Hornillo. Juan de la Rosa ha defendido que "es falso" que "solo dé sombra al tranvía". "Le dará solo a las 12 o 13 de la tarde cuando el sol está arriba. Si no, dará a un lado u otro, hay un estudio detrás y una secuencia horaria donde se va viendo el movimiento de la sombra que se acompasa con la fachada de los laterales. Se hace mucho más agradable la avenida", ha argumentado el edil popular.

Adiós al carril bici y más arboleda

Juan de la Rosa también ha admitido que "a la Constitución hay que darle una vuelta", tras una pregunta planteada por Vox. "Pasa un tranvía, hay locales, carriles bici, y es una avenida peatonal. Eliminaremos el carril bici, renovaremos el pavimento entre las vías que ya se están haciendo pruebas con adoquines y colocaremos toldos. No quitaremos carriles bici sin dar alternativas como estamos haciendo en estos dos años".

Entre las opciones de mejora está la arboleda. "Por supuesto que tenemos encima de la mesa colocar árboles y recuperar esa arboleda que ya estuvo y nosotros no quitamos. Poner árboles hay que verlo porque la avenida tiene una vida particular con la Semana Santa y la colocación de sillas", ha afirmado. "La Carrera Oficial no es un problema, es un factor a tener en cuenta", ha abundado.

En respuesta a Con Podemos-IU también ha añadido que se estudiará "si se puede dar sombra con los árboles. La avenida es fundamentalmente peatonal. Que pasen miles de ciclistas es el problema, la prioridad es el peatón".