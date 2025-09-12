La Sierra Morena de Sevilla entra en la élite geológica mundial
El Geoparque de la UNESCO recibe un reconocimiento único por su relevancia científica
El parque natural Sierra Morena de Sevilla, conocido por su riqueza paisajística y biodiversidad, ha logrado un hito histórico al ser incluido en la exclusiva lista de lugares de máxima relevancia geológica mundial gracias al Estratotipo Global de Límite (GSSP) de 'El Pintado 1'.
Un reconocimiento que coloca a Sevilla en el mapa científico internacional
Esta distinción ha sido presentada en un acto por la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchís, y la delegada territorial en Sevilla, Inma Gallardo.
El nuevo estratotipo se localiza en una sucesión continua de pizarras negras fosilíferas al norte del embalse de El Pintado, en el término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Un GSSP es un lugar único que sirve de referencia para establecer la ordenación de los acontecimientos físicos y biológicos registrados a lo largo de la historia geológica de la Tierra.
La Tabla Cronoestratigráfica Internacional, o del tiempo geológico terrestre, se construye con estos estratotipos memorizados en las rocas.
La designación de cada estratotipo global de límite sigue un riguroso procedimiento científico, de modo que no todas las propuestas llegan a ser aprobadas.
La explicación científica del estratotipo aprobado detalla el inicio del llamado piso 'Telychiense', del sistema silúrico.
