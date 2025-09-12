Los parques de Sevilla se adaptan a la gripe aviar: vallas en los estanques y carteles para no tocar a las aves

Los jardines del Alcázar y los parques de María Luisa, Tamarguillo y Miraflores. Todos estos espacios están cerrados por la aparición de aves muertas, en mitad de un brote de gripe aviar presente "en toda la ciudad", tal como apuntó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El Ayuntamiento espera que entornos como el que rodea a la plaza de España reabran pronto, "este viernes o sábado", según la delegada Evelia Rincón, y que una vez con las puertas de par en par se implanten fórmulas alternativas para adaptarse a esta nueva realidad, como "acotar con vallas los estanques y poner carteles informativos".

"Vamos a trabajar con la Junta de Andalucía si nos deja delimitar las zonas", adelanta la edil de Parques y Jardines a El Correo de Andalucía. "Si ocurriera más en un futuro -que esperemos que no-, en vez de tener que cerrar todo el parque, se podría acotar con vallas la zona donde están los estanques, que es donde suelen ocurrir estos percances", argumenta Rincón sobre esta medida, que evitaría la clausura total de estos espacios.

Una propuesta que persigue además que la gente pasee por estos enclaves "con total normalidad". "Al final el parque de María Luisa es un sitio espectacular de la ciudad, que disfrutamos vecinos y turistas. Queremos que se pueda seguir disfrutando con la mayor seguridad siempre para todos", señala Evelia Rincón a este medio. Aunque para que ese momento llegue, primero se tiene que abrir al público de nuevo, algo que esperan que ocurra este fin de semana si se cumplen todos los condicionantes.

Con carteles y sin aves muertas

"Si no aparece ningún ave muerta más, tuviéramos nuestra cartelería puesta con las recomendaciones que marca la Junta de Andalucía y el agente de Salud nos da el visto bueno, podríamos proceder a la reapertura del parque de María Luisa entre el viernes y el sábado", subraya esta delegada. "Es un caso de sanidad animal, no humana, por lo que todo lo va a marcar el protocolo de las consejerías de Agricultura y Salud. Son ellos los que van a dictaminar si el parque está en condiciones para abrirlo".

Precisamente los carteles con advertencias, uno de los requisitos impuestos por el Gobierno autonómico, "se están procediendo ya a colocarlos" en los distintos espacios afectados por el virus. "Con ello se pretende informar a todos los vecinos de las medidas que hay que llevar a cabo: no te acerques a estas aves ni las alimentes, no lleves a tu mascota cerca, llama por teléfono a las autoridades si ves un animal muerto, lávate las manos cuando salgas del parque... Distintas recomendaciones que queremos que sepan los ciudadanos", detalla Rincón.

Todo para evitar que haya contacto con posibles focos de la enfermedad. Quienes son sospechosos de haberlos tenido, se someten a un proceso de seguimiento durante 10 días. La semana pasada eran más de 20 las personas que estaban bajo este análisis, "de las que nueve se han desestimado ya tras el negativo en la PCR correspondiente". En el foco del parque de María Luisa, por su parte, "no ha habido contacto a día de hoy con nadie", informa esta edil.

Revisiones "diarias" en los estanques

Otra de las exigencias recogidas en el protocolo de la Junta es vigilar las instalaciones antes de la apertura para comprobar si hay aves muertas y volver a realizar esta revisión antes del cierre del parque. Una tarea que realizan empleados municipales "todas las mañanas", según la delegada al cargo. "Cada día visualizamos las láminas de agua en parques como el Infanta Helena o los Príncipes. Y si hay tres aves muertas, ponemos en marcha el protocolo que marca la Junta".

El hallazgo de "cuatro patos pequeños y dos grandes sin vida" este jueves por la mañana provocó el cierre del parque María Luisa. De sus retiradas y limpieza y desinfección de la zona se ha encargado una empresa externa al Ayuntamiento, "que cumple una serie de pautas descritas en el protocolo", según Rincón. "Ahora esperamos el visto bueno de un agente de Salud, la colocación de la cartelería y que no haya más muertes". Y una vez abiertos, unos parques algo distintos a los de siempre.