Movilidad
Sevilla celebra el Día Mundial sin Coche con viajes gratuitos en el tranvía y los autobuses de Tussam
El delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha anunciado que durante el próximo lunes 22 de septiembre estos medios de transporte urbanos no tendrán coste alguno
El tranvía y todas las líneas de autobuses urbanos de Tussam serán gratuitas en Sevilla durante 24 horas dentro de unas semanas. El motivo, la celebración del Día Mundial sin Coches. Una jornada que el Ayuntamiento de la capital andaluza ha decidido conmemorar con una medida que promueve "fomentar la movilidad sostenible", según ha apuntado el delegado Álvaro Pimentel este viernes en rueda de prensa.
"La apuesta por el transporte público de este equipo de Gobierno es muy importante. Tenemos claro que es el camino que queremos recorrer en este mandato", ha afirmado Pimentel tras la última Junta de Gobierno local, en la que se ha acordado aprobar la gratuidad de este servicio durante el día señalado. "Los sevillanos cada vez apuestan más por Tussam, una empresa innovadora y de calidad, que además está mejorando su velocidad comercial".
Pero esta medida no es para siempre. Solo se podrá viajar sin coste en los autobuses urbanos de Sevilla el próximo lunes 22 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial sin Coches. Una jornada en la que además también será gratuito el metrocentro, que une el distrito de Nervión con la Plaza Nueva.
Quienes sí disfrutan de este alternativa de movilidad de manera gratuita son los menores de 15 años. Desde el pasado 1 de julio todos los niños y adolescentes hasta esa edad pueden montarse en estos medios de transporte de Sevilla sin pagar ni un solo euro y con un número ilimitado de viajes hasta el 31 de diciembre de 2025. Una medida implantada por Tussam gracias al decreto del Ministerio de Transportes, que subvenciona este servicio.
