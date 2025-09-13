Nuevos bancos, suelos y espacio para perros: el parque García Lorca estrenará nueva imagen tras las obras

El parque Federico García Lorca no será el mismo cuando acaben las obras. El Ayuntamiento de Sevilla ha invertido más de 170.000 euros en "modernizar este emblemático espacio del distrito de Nervión, mejorar su accesibilidad y reforzar su uso ciudadano". Una actuación que contempla cambiar desde el suelo hasta el propio mobiliario urbano disponible en este entorno.

"El proyecto contempla la demolición completa de todos los caminos de entrada al parque, incluida la solería de hormigón muy deteriorada, y la construcción de nuevas soleras con la instalación de tubos para canalizaciones y una nueva pavimentación de tacos", informan desde el Consistorio. "Estos accesos se prolongarán hasta enlazar con las zonas actuales de hormigón impreso, generando recorridos sobre la zona de albero que hasta ahora presentaban problemas de encharcamiento los días de lluvia".

"También se renovarán las escaleras laterales, que actualmente se encuentran en mal estado, uniendo los accesos con la zona central del parque", detallan fuentes municipales. "En paralelo, se crearán alcorques más amplios para todos los árboles, con aportación de tierra vegetal para mejorar la estructura del suelo, lo que permitirá un mejor desarrollo de los ejemplares", explican. "Asimismo, se procederá a la renovación completa del albero en todo el parque, que se sustituirá por una capa de albero fino".

"La actuación incluye también la renovación del mobiliario urbano, con la sustitución de bancos y papeleras, así como la reparación y reposición de los muretes de parterres y sus albardillas, algunas de ellas ejecutadas in situ. Igualmente, se rehabilitarán las puertas de entrada y sus elementos de herrería, deteriorados por el paso del tiempo y el uso", apuntan desde el Ayuntamiento. "Otra de las mejoras será la renovación del pipicán existente, que se ejecutará mediante un cajeado y relleno con arena, un sustrato más adecuado y resistente para este tipo de espacios".

Al hilo de esta intervención, Evelia Rincón, delegada de Parques y Jardines, ha subrayado que "la intención es que el parque Federico García Lorca vuelva a ser un espacio de referencia en Nervión". "Para conseguirlo se van a disponer instalaciones modernas, accesibles y seguras, que inviten a disfrutar de la convivencia y el ocio al aire libre".