Las paradas de autobús y bancos que bajan la temperatura llegarán a la avenida de la Cruz Roja antes de acabar el año

La avenida de la Cruz Roja de Sevilla cumple tres años peatonalizada, donde ahora conviven peatones, bicicletas, patinetes y negocios. Este paso supuso una mayor tranquilidad al perder el tránsito de vehículos y una "bajada de ventas" en algunos negocios, como han explicado vecinos a este periódico. Pero el otro gran proyecto para esta vía del distrito Macarena era el Life Watercool, cofinanciado por la Unión Europea y dentro del programa europeo Life. Con él, junto a Emasesa, la empresa ALTEN y la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento prometía el acondicionamiento térmico a través del agua y la sombra.

El importe total del proyecto es de 3.779.677 euros, pero ahora se está afrontando una fase de trabajos adjudicados a la empresa Hispanotérmica a finales de marzo con un presupuesto superior a los 635.000 euros y un plazo de ejecución de 10 meses. A lo largo del proceso ha habido varios retrasos en su ejecución, como una primera licitación desierta.

Según explican fuentes municipales a El Correo de Andalucía, esta fase solo representa el 16,80% del total ejecutado. "Debido a las incidencias administrativas derivadas de la complejidad del proyecto y las dificultades para encontrar una empresa capaz de llevarlo a cabo, se ha ido retrasando la ejecución hasta enero del 2026", justifica el Consistorio. Estas fuentes añaden que "es un proyecto de innovación que tiene como finalidad alcanzar cotas de confort térmico en el exterior, fundamentalmente reducir la temperatura en el periodo estival y no deja de ser una zona de experimentación con prototipos para la evaluación de modelos viables y sostenibles para el resto de la ciudad".

Dentro de la climatización sostenible que plantea el proyecto Life Watercool, el Ayuntamiento tiene varias actuaciones en marcha. Actualmente se están instalando los parasoles en la plaza, la pérgola bioclimática está en fabricación y se instalará en el colegio Arias Montano donde se han llevado a cabo durante el verano los trabajos de cimentación y las conducciones de agua y luz. Y la marquesina de autobús, diseñada por la Universidad de Sevilla y Uponor con las mismas dimensiones de las de Tussam, también está en fabricación y contará con un sistema para crear condiciones de confort. Se instalará entre diciembre y enero.

Fuente en la plaza del C.E.I.P Arias Montano / Jorge Jiménez

Lo primero que entrará en funcionamiento será la fuente que estaba en obras, en este mes de septiembre, y en noviembre será el turno para el conjunto de los bancos con un sistema de refrigeración a través de rejillas, una vez completada toda la instalación hidráulica. El resto de estancias se completarán a finales de año.

Pérgolas bioclimáticas que se colocarán en la avenida de la Cruz Roja / Ayuntamiento de Sevilla

Así está la avenida de la Cruz Roja tras la peatonalización

Según describe Ángel Santos, gerente de la Asociación de Comerciantes del barrio de La Macarena, a este periódico sobre una conversación que tuvo hace un par de meses con representantes del distrito Macarena: "Nos dijeron, de palabra, sin ningún escrito de por medio, que en breve se terminaría el proyecto de climatización. Se había retrasado uno meses por una licitación que había quedado desierta, pero este trimestre debería llevarse a cabo".

Tres años después de la peatonalización, el cambio ha dividido las opiniones de los negocios de la zona. Hay quien lo valora en positivo como una oportunidad para reflotar sus negocios y facilitar el acceso a los peatones, y hay quienes, sin embargo, consideran que sus emprendimientos caen en picado desde la ausencia de vehículos y transportes público. En lo que si se ponen de acuerdo es en la necesidad de acabar todos trabajos.

Plaza climatizada en obra en la avenida de la Cruz Roja en Sevilla / Jorge Jiménez

La vida sin coches ha propiciado la llegada de nuevos negocios a la avenida de la Cruz Roja, sobre todo relacionados con la hostelería. La plataforma única amplía el espacio para veladores y la no contaminación de ruidos de tráfico la convierte en un lugar tranquilo donde tomar un café sin tener que elevar el tono por encima de cláxones o motores de autobús. Entre los negocios de la calle, también hay quien denuncia una disminución de los ingresos por la dificultad de acceso para clientes que no son del barrio.

Santos reconoce que era una calle esencial para la movilidad y el acceso a otras calles como León XII o Miraflores. "Los comerciantes no estamos en contra de la calle peatonal pero creemos que debían haberse tenido en cuenta a los comercios. Nosotros intentamos reunirnos en varias ocasiones antes de la obra y durante el comienzo de la misma. Si se hace algún trabajo urbanístico debe ser para mejorar la ciudad", explica. Ahora, este proyecto de climatización que se ha alargado tanto en el tiempo está llamado a mejorar la vida de sus vecinos.