Ni un solo parque cerrado por la gripe aviar en Sevilla: el Ayuntamiento reabre Tamarguillo y Miraflores

"El parque del Tamarguillo y el de Miraflores reabren tras aplicar el protocolo de la Junta frente a la gripe aviar". Así ha anunciado este sábado el Ayuntamiento la reapertura de los dos últimos entornos que permanecían cerrados en Sevilla por la aparición de aves muertas. De esta forma, estos espacios se unen a los jardines del Alcázar y al parque de María Luisa, que volvieron a abrir sus puertas este viernes.

El primer parque en cerrarse fue precisamente el del Tamarguillo, concretamente el pasado 27 de agosto. Aquel día, el Consistorio hispalense decidió clausurar esta zona después de que se contabilizara la muerte de más de 20 gansos en la laguna en solo 48 horas. Luego llegó la confirmación oficial: los fallecimientos se debían a la gripe aviar.

El de Miraflores, por su parte, llevaba con las puertas cerradas desde el 4 de septiembre, hace casi 10 días. Aquella mañana se localizaron tres gansos muertos, motivo por se cerró este entorno "de manera preventiva" mientras se retiraban los animales y se evaluaba la situación con la Junta de Andalucía, según detallaron fuentes municipales en aquel momento.

"Igualmente, el Ayuntamiento tiene conocimiento de que han aparecido más de 20 aves muertas en el Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Miraflores", añadieron desde el Consistorio. Ahora todos estos parques, tanto el de Miraflores como el del Tamarguillo, han vuelto a abrir este sábado a mediodía "tras aplicar el protocolo de la Junta frente a la gripe aviar".

En cuanto a las tareas realizadas que han posibilitado esta medida, desde el Ayuntamiento subrayan la "retirada de ejemplares, la limpieza y desinfección y la vigilancia diaria". Asimismo, también se ha procedido a vallar zonas de agua y a disponer cartelería con las advertencias que deben atender todos los visitantes. Entre ellas, por supuesto, "no alimentar a las aves".