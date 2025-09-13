San Joaquín encara su transformación urbana en Triana

El Ayuntamiento de Sevilla avanza en los trabajos de reurbanización en el entorno de San Joaquín, en el barrio de Triana. Así, las actuaciones más reciente son las que se llevan a cabo en el paseo Vincent Van Gogh, la plaza Virgen de los Reyes y la parroquia de San Joaquín, donde se contempla la mejora de los itinerarios peatonales y la plantación de once nuevos árboles, con una inversión de 150.000 euros.

Sobre estas obras, que tienen una duración estimada de tres meses, el delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, en una nota de prensa, ha manifestado que "nos comprometimos con los vecinos a mejorar la accesibilidad y los itinerarios peatonales en esta zona del barrio de Triana y estamos cumpliendo".

Estas actuaciones vienen a sumarse a las ya acometidas en Graham Bell y Juan Díaz de Solís, en la misma zona del barrio, y que sumaran un total de 906.000 euros. Con esta nueva intervención se acometerá la pavimentación de 890 m2 de solería en el entorno de la parroquia, 356 m2 en la Plaza Virgen de los Dolores y 318 m2 en el pasillo del Paseo Vincent Van Gogh.

Para los trabajos en Vincent Van Gogh y la Plaza Virgen de los Dolores se utilizarán baldosas hidráulicas de taco hexagonal, mientras que en la zona de la Parroquia de San Joaquín se emplearán adoquines prefabricados y baldosas de granito, provenientes estas últimas, en buena medida, de los almacenes municipales.

La primera fase de las obras de reurbanización en la calle Graham Bell, ya completada, ha contado con una inversión de 151.645 euros. Entre los trabajos realizados, la demolición de pavimentos en mal estado, con la recuperación de vallados para su posterior reutilización. Además, se ha instalado una nueva red de alumbrado público, incluyendo el traslado y conexión de las farolas existentes en nuevas ubicaciones. También se han ampliado los acerados con nuevas superficies pavimentadas, mejorando la conexión con la calle Samuel Morse y añadiendo un nuevo cerramiento.