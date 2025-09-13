Sevilla recibe el otoño con 40 grados, según la Aemet
Sevilla encara la semana con cielos despejados y temperaturas muy altas, alcanzando los 40 grados el viernes 19 de septiembre en pleno arranque del otoño
Tras el respiro de final de agosto y primeros días de septiembre, el calor empieza a hacerse notar este fin de semana y tal como prnostica la Aemet no nos dará un respiro. La semana que entra se intensificará la subida de temperaturas, con registros que recuerdan más a pleno mes de agosto que a mediados de septiembre. En gran parte de Andalucía, el ambiente será casi veraniego, prolongando una sensación de estío que parecía haber quedado atrás.
Sevilla se adentra en el otoño con unas temperaturas más propias de julio que de mediados de septiembre. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la capital alcanzará los 40 grados el próximo viernes 19 de septiembre, en pleno arranque de la nueva estación.
Las altas temperaturas marcarán toda la semana, con máximas que oscilarán entre los 37 y los 39 grados y mínimas que apenas bajarán de los 20 grados. Eso si, otoño a pleno Sol, ya que la probabilidad de lluvia será nula y los cielos permanecerán despejados o con algunas nubes altas.
Previsión del tiempo en Sevilla del 13 al 19 de septiembre
Sábado 13. Cielos con nubes altas. Temperaturas entre 20 y 38 grados.
Domingo 14. Amanecer con algunas nubes altas, despejado el resto del día. Temperaturas entre 20 y 38 grados.
Lunes 15. Jornada despejada. Temperaturas entre 20 y 37 grados. Viento flojo del suroeste.
Martes 16. Cielos despejados. Temperaturas entre 20 y 37 grados. Viento débil del sur y suroeste.
Miércoles 17. Día despejado. Temperaturas entre 20 y 38 grados. Viento en calma.
Jueves 18. Cielos poco nubosos. Temperaturas entre 21 y 39 grados. Viento flojo, predominio de calma.
Viernes 19. Cielos poco nubosos. Temperaturas entre 22 y 40 grados. Viento en calma.
Si se cumplen las previsiones, el viernes 19, dos días antes de la entrada del otoño, sería la jornada de más calor la próxima semana en Andalucía. En la jornada del viernes estaríamos hablando ya de anomalías cálidas en las temperaturas máximas de entre 6ºC y 10ºC de más en todo el país.
