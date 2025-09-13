Un turista viaja a Sevilla desde Bogotá y revela a los visitantes lo que deben saber antes de ir a la ciudad: "No vengan sin saber esto"

"Por favor, no vengan a Sevilla sin saber esto". Leo Millan es un turista colombiano que ha decidido aprovechar sus días de descanso para trasladarse de Bogotá, ciudad en la que reside, hasta la capital hispalense para descubrir la belleza y patrimonio que encierra. Una situación que ha conseguido sorprenderle al contemplarlo en primera persona, lo que le ha llevado a pedir a sus seguidores que no acudan al territorio sin conocer la esencia que inunda sus calles, monumentos y gentes.

Así lo ha señalado en sus propias redes sociales, donde ha afirmado que en Sevilla ha podido contemplar cómo la vida "se detienen para emocionarte". "Contemplando las bellezas de la capital de Andalucía, como los mágicos escenarios de la increíble Plaza de España, y el color y la belleza de su arquitectura y esculturas", ha señalado el turista.

El turista colombiano, asombrado con la belleza y "modernidad" de Sevilla

Una visita que le ha hecho adentrarse en el alma misma de Sevilla y "enamorarse" de sus calles estrechas, "construidas intencionalmente para protegerse de los rayos del sol". "Es una ciudad que te atrapa y te invita a perderte en medio de sus colores, cálidos y dorados", ha añadido.

Un recorrido que le ha llevado a visitar los principales enclaves de la capital, como la Plaza de España, el Real Alcázar de Sevilla, la Catedral o Las Setas, de las que ha señalado que es una obra repleta de "modernidad". "Generó controversia por su diseño de vanguardia, pero se ha convertido en un icono de la ciudad", ha recalcado.

La "joya" de Sevilla que ha enamorado a este turista colombiano

Entre los aspectos de Sevilla que han conquistado al colombiano destaca el paso del río Guadalquivir por la ciudad: "Fue navegado por vikingos y samuráis y dice la leyenda que, bajo sus aguas, aún se encuentran barcos naufragados con los tesoros traídos de América".

Además, el turista se ha mostrado sorprendido por la gastronomía de la ciudad y, en concreto, sus montaditos, una "joya gastronómica sevillana", así como por el flamenco y su importancia en la cultura andaluza: "He quedado completamente seducido por esta ciudad. Es una ciudad que, por todas sus calles, respira arte y cultura".