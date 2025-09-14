Así es Amor de Dios, la calle con el cine más antiguo y una barbería que inspiró grandes sevillanas

Desde hace 45 años, Manuel Melado cruza todas las mañanas la puerta de su barbería en la calle Amor de Dios. Está jubilado, pero le encanta acercarse durante dos horas para echar una mano a su hijo Antonio, quien ahora regenta el negocio. Allí se reencuentra con sus fieles clientes. En ese pequeño local que mantiene el mismo estilismo que hace treinta años reposa un busto de su rostro, fotografías con Ava Gardner, Rita Pavone o María Jiménez, artículos de periódico enmarcados y varios reconocimientos. Melado es una institución en Sevilla. Pero no, no sólo las tijeras lo catapultaron como el emblema que es. Fue ese verso que dice "Mírala cara a cara que es la primera" o también ese otro que canta "Vivir la feria los siete días, Sevilla mía, que no es frecuente tanta alegría". En Amor de Dios han nacido algunas de las sevillanas más bailadas de todas las ferias.

El barbero Manuel Melado cortándole el pelo a un cliente asiduo. / Rocío Soler Coll

Melado es tan del barrio como las columnas de la Alameda. Su porte, su estilismo -cuidadísimo-, evocan la Sevilla de otro tiempo. Dice que esta calle poco tiene que ver a cuando él llegó con 30 años: "Aquí, salvo el Cine Cervantes, todos los negocios que había cuando yo era joven han cerrado. Espero que los nuevos puedan mantenerse y le den ambiente a esta calle". La realidad es que Amor de Dios no es considerada una de las grandes calles de Sevilla y sin embargo acoge pasajes protagonistas de la historia de la ciudad. Todos los vecinos al paso de este reportaje coinciden en que "a la calle le han pasado factura los años". Se refieren a que en esta vía, que nace en Javier Lasso de la Vega y desemboca en la Alameda de Hércules, lo tradicional está en peligro de extinción. El turismo ha llegado para quedarse. Ahora, Manuel es un rara avis en este entorno.

A pocos metros, el Cine Cervantes da la bienvenida bajo una marquesina de las de antes. Allí, agachado y mirando con lupa los pequeños carteles de las películas está Juan José. Con su sombrero -"jamás salgo de casa sin él durante los meses de calor"- señala los títulos mientras los lee. "Paso por aquí todos los días aunque sepa que no hay películas nuevas, simplemente me encanta mirarlas y decidir qué película veré el próximo lunes", explica sobre su rutina matinal. Tiene 76 años y para él, insiste, es un lujo venir a esta parte de la calle: "Este es el único cine antiguo y amplio que queda en Sevilla y normalmente estoy solo en la sala. ¿Tú sabes lo que es eso?", refiere sobre un cine con más de 150 años de historia.

Juan José, vecino del barrio, mirando los títulos de la cartelera del Cine Cervantes. / Rocío Soler Coll

Juan José señala con el brazo el edificio de enfrente: es el Instituto San Isidoro, uno de los edificios más antiguos de la calle y una institución en Sevilla por ser el primer centro educativo de Andalucía, con más de 180 años de historia. "Ahí estudié yo, en las mismas aulas que el nobel Severo Ochoa, Bécquer, Machado o Felipe González, aunque él después de mí, claro", presume orgulloso. Este lunes cientos de alumnos de Secundaria y Bachillerato regresarán a las aulas y la calle volverá a impregnarse de su habitual ambiente juvenil.

Este abuelo avanza pocos metros a paso ágil y se para en lo que un día fue el Cine Trajano, el edificio de fachada neomudejar, obra de Aníbal González y uno de los más icónicos de la calle. Su aspecto ha cambiado drásticamente. Durante años, estuvo cerrado a cal y canto, con un progresivo estado de deterioro después de que cerrara su último inquilino: la empresa que lo explotó como cine X después de un pasado glorioso como cine de películas comerciales de la época. Ahora, tras años de obras, luce como si fuera nuevo a tan solo un día de que abra sus puertas como el hotel de cinco estrellas Cristine Bedfor Sevilla. Juan José mira con nostalgia a los albañiles que barren la entrada y dan los últimos retoques de pintura: "Tengo muchísimos recuerdos de mi infancia en este lugar, lo frecuentaba mucho porque era muy barato para los estudiantes".

Una sombra ejemplar

A la pregunta de por qué pasea por esta calle y no por la vecina calle Trajano, la respuesta de este abuelo es clara: "Aquí hay sombra". Al igual que él, no hay sevillano que no sepa que la calle Amor de Dios tiene una treintena de árboles distribuidos por varios tramos. Todo es mejor desde que se plantaran en 2018: hay un microclima, la sombra atenúa el asfixiante calor y el paisaje es infinitamente más amable. La realidad es que esta vía del Casco Antiguo es desde entonces un ejemplo para el Ayuntamiento a la hora de dotar de arboleda otras zonas.

Azulejos antiguos de la calle Amor de Dios. / Rocío Soler Coll

Para Antonio, dueño de la emblemática tienda de pinturas Casa Carreras, el único inconveniente de la arboleda son las hojas en el suelo. "Deberían de limpiar más los de Lipasam, que los propietarios y empleados estamos todo el día limpiando la calle de hojas, sobre todo desde julio hasta mitad de septiembre", apunta desde el mostrador de su negocio.

Ángel, dueño del taller de relojería de la calle Amor de Dios, trabajando en su mesa. / Rocío Soler Coll

Para Luis, encargado o gurú -como él se define- de la tienda Record Sevilla, la más antigua de vinilos en la ciudad, la arboleda le da mucho a la calle. "Los árboles incitan al paseo, por si no fuera por eso... ¿Qué alma tiene esta calle? Si ahora solo hay colegios ilustres y consejerías", señala el vendedor. Para él, el siguiente paso es peatonalizar la calle: "Los coches ya circulan por Trajano y Jesús del Gran Poder, es necesaria una vía para los peatones".

Luis defiende esa mezcla, mestizaje o sana convivencia que define esta parte de centro histórico. "En la tienda ha llegado a entrar un hippie con un tapa rabos y al mismo tiempo una cantante de ópera que iba a actuar en el Maestranza", señala el encargado de la tienda de vinilos, a lo que añade: "La gente viene aquí a desfogarse y en eso la calle también ayuda".

Los negocios que persisten

En Amor de Dios, los edificios de apartamentos turísticos y hoteles boutique desde donde cada día salen y entran decenas de trolleys han dado pie a cafeterías vegetarianas, las tiendas de segunda mano, establecimientos de comida rápida de orígenes muy dispares y establecimientos de productos ecológicos. Estos nuevos comercios conviven con un taller de relojería con más de 60 años de historial, la tienda de vinilos más antigua de Sevilla y uno de los gimnasios pioneros en la capital. Son los negocios que resisten. Las paredes de la primera vía nivelada que hubo en Sevilla dan fe de que lo nuevo convive con lo antiguo: grandes azulejos de hace dos siglos junto a pósteres de conciertos alternativos. Sincretismo en estado puro.