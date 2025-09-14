Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienzan los cortes de tráfico en el Puente del Centenario por las obras de los tirantes

Este domingo se cortará totalmente el canal de navegación a cualquier tipo de embarcación durante unas horas

Archivo - Vista área de los trabajos de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario.

Archivo - Vista área de los trabajos de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario. / GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

Las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario, en la SE-30 en la provincia de Sevilla, continúan con los trabajos de ampliación del tablero del puente y, posteriormente, se prevé el desmontaje de elementos auxiliares, entre otras actuaciones. Por ello, y con el fin de "garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", tendrán lugar cortes nocturnos de tráfico.

En concreto, estas interrupciones se producirán cortes entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30 en ambos sentidos de circulación este mes, desde las 22:00 horas del día 14 hasta las 06:00 horas del día 15. Según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota, se habilitarán itinerarios alternativos para "asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones".

En sentido Huelva, el tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 hacia la SE-31, desde donde podrá reincorporarse a la SE-30 a la altura de la calle José Delgado Brackenbury. El tráfico que llegue desde la SE-40 por Dos Hermanas seguirá el mismo recorrido alternativo tras pasar el cruce con la A-4.

Asimismo, los vehículos que circulen por la SE-30 en sentido ascendente deberán tomar la salida 9 hacia la A-4, dirección Cádiz, y, desde allí, tomar la salida 549 para incorporarse a la SE-31 y continuar por el itinerario alternativo.

En sentido Cádiz, el tráfico de la SE-30 se desviará por la salida 12b hacia la SE-31, que conecta con el enlace de la SE-40. Desde allí se podrá acceder a todas las direcciones, incluida la opción de reincorporarse a la SE-30.

Según ha señalado Transportes, las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario cuentan con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros.

