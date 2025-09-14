Comienzan los cortes de tráfico en el Puente del Centenario por las obras de los tirantes
Este domingo se cortará totalmente el canal de navegación a cualquier tipo de embarcación durante unas horas
Las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario, en la SE-30 en la provincia de Sevilla, continúan con los trabajos de ampliación del tablero del puente y, posteriormente, se prevé el desmontaje de elementos auxiliares, entre otras actuaciones. Por ello, y con el fin de "garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", tendrán lugar cortes nocturnos de tráfico.
En concreto, estas interrupciones se producirán cortes entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30 en ambos sentidos de circulación este mes, desde las 22:00 horas del día 14 hasta las 06:00 horas del día 15. Según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota, se habilitarán itinerarios alternativos para "asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones".
En sentido Huelva, el tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 hacia la SE-31, desde donde podrá reincorporarse a la SE-30 a la altura de la calle José Delgado Brackenbury. El tráfico que llegue desde la SE-40 por Dos Hermanas seguirá el mismo recorrido alternativo tras pasar el cruce con la A-4.
Asimismo, los vehículos que circulen por la SE-30 en sentido ascendente deberán tomar la salida 9 hacia la A-4, dirección Cádiz, y, desde allí, tomar la salida 549 para incorporarse a la SE-31 y continuar por el itinerario alternativo.
En sentido Cádiz, el tráfico de la SE-30 se desviará por la salida 12b hacia la SE-31, que conecta con el enlace de la SE-40. Desde allí se podrá acceder a todas las direcciones, incluida la opción de reincorporarse a la SE-30.
Según ha señalado Transportes, las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario cuentan con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros.
