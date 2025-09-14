La obra del BUS-VAO devuelve la normalidad a la avenida Carlos III

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda avanza con las obras del carril BUS-VAO del Aljarafe Norte, que ya ha superado su ecuador y que empieza a despejar las calles afectadas por las obras. La avenida de Carlos III, en la Isla de la Cartuja, recupera desde este lunes la normalidad después de que haya permanecido con reducción de carriles a la altura de Torre Triana.

Esta limitación del tráfico se debía, sobre todo, por las obras de adaptación y ampliación de un paso inferior existente bajo la avenida para la plataforma reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación, informa la Junta en una nota de prensa.

La Consejería de Fomento ha realizado en esta semana los trabajos de extendido de la mezcla bituminosa en la zona central de la losa superior del paso inferior y tras el pintado de la señalización horizontal, queda abierta la circulación de los seis carriles centrales de la avenida. El nuevo paso interior dispone tras esta actuación del doble de altura y un ancho para una calzada para autobuses, acera y carril bici.

Aunque en su mayor parte se ejecutará en el Aljarafe, las primeras actuaciones se han centrado en la Isla de la Cartuja de Sevilla con la remodelación de la calle Juan Antonio de Vizarrón, en uno de los laterales del edificio de Torre Triana. Pasará a contar con tres carriles, uno por sentido más un tercero central reversible exclusivo para autobuses y vehículos de alta ocupación, además de zona de aparcamientos a ambos lados.

A continuación, está la ampliación del paso interior para enlazar con el carril BUS-VAO que se ejecutó en 2021 en el puente de la Señorita, en Camas. El resto de trazado discurre por el Aljarafe tras sortear la SE-30 con un nuevo paso inferior.

El carril BUS-VAO llega hasta el término municipal de Camas, rodeando el municipio hasta llegar a un centro comercial próximo (Carrefour y Decathlon), donde se ampliará a cuatro carriles -dos de ellos BUS-VAO- y se habilitará una parada. Posteriormente, salva el cruce con la entrada al municipio desde la A-49 con una estructura de 64 metros de longitud, a partir de ahí, se integrará en el viario urbano de Camas por el carril exterior hasta llegar a la glorieta de acceso a la carretera A-8077.

En esta vía recupera el carril BUS-VAO central reversible, construyendo un carril adicional a los dos existentes en la carretera hasta llegar a Castilleja de Guzmán, tramo en el que se construirá también un carril bici para dar continuidad hasta la entrada de Camas al existente en la carretera A-8077 desde Salteras hasta Castilleja de Guzmán.