Un nuevo mercado para la calle Feria: arrancan unas obras de rehabilitación que se alargarán hasta marzo

El Ayuntamiento ha invertido más de 900.000 euros en este emblemático espacio para "solucionar problemas estructurales, mejorar la eficiencia energética y garantizar la accesibilidad"

En unos meses la calle Feria tendrá un nuevo mercado. Estará donde siempre, pero no será el mismo, porque ya han arrancado las obras de rehabilitación de este emblemático espacio. Una intervención que, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla este domingo, "se va a prolongar hasta marzo de 2026, aunque con un parón en noviembre y diciembre para facilitar el normal desarrollo de la campaña de Navidad".

Esta renovación integral "permitirá solucionar problemas estructurales, mejorar la eficiencia energética y garantizar la accesibilidad", tal como apuntan fuentes municipales en una nota de prensa. Para ello, el Consistorio hispalense ha destinado una inversión superior a los 900.000 euros, "atendiendo así una demanda histórica de vecinos y comerciantes".

"La actuación contempla la modernización del sistema de climatización y ventilación en las cuatro cuartelas —las zonas en que se divide el interior del mercado— con el fin de optimizar la eficiencia energética", señalan desde el Ayuntamiento. "Además, se incorporará un núcleo de aseos accesibles y se sustituirá el lucernario por otro de aluminio anodizado con vidrio de baja emisividad, que mejorará la estanqueidad, la eficiencia térmica y la seguridad estructural del edificio".

El delegado José Lugo supervisando las obras del mercado de la calle Feria.

El delegado José Lugo supervisando las obras del mercado de la calle Feria. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

En la zona exterior del mercado, "el callejón entre cuartelas será renovado con solera armada y adoquinado de granito de Gerena, mientras que las fachadas se sanearán y pintarán con pintura al silicato para dotarlas de mayor durabilidad". Por su parte, en el interior "se mejorarán paredes, techos y carpintería con materiales como ladrillo hueco doble, yeso laminado y madera lacada, siempre respetando el carácter original del edificio".

"El proyecto también incluye la limpieza y reparación de las cubiertas, sustituyendo los listones de madera de pino y reforzando las fijaciones", subrayan desde el Gobierno local. "Todo ello permitirá conservar la imagen y volumen del edificio, al tiempo que lo convierte en un mercado moderno, accesible y eficiente tanto para comerciantes como para vecinos y visitantes".

