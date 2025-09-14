Este es el restaurante de carretera de Sevilla con los desayunos más contundentes: tostadas XXL y zurrapa de lomo en jarra

Los "mejores desayunos" de Sevilla. Es lo que ofrece uno de los restaurantes de carretera más emblemáticos de la provincia, reconocido entre los amantes del buen comer por su reducido precio, el tamaño de sus creaciones, con tostadas XXL, y sus tradicionales jarras de zurrapa de lomo casera.

Este local que se encuentra en la autovía que une Sevilla con Málaga y Granada, y que se ha convertido en parada obligatoria para quienes viajan por el lugar es la Venta El Hacho, un negocio tradicional que ha ganado gran popularidad gracias al tamaño de sus desayunos, con tostadas enormes servidas con todo tipo de acompañamientos, tanto el tradicional aceite de oliva, tomate o jamón, a una gran variedad de mantecas de la zona.

Pero si un aspecto lo ha encumbrado entre sus clientes como uno de los más "emblemáticos" es su zurrapa casera y su forma de servirla, en una enorme jarra. Este bocado es una especie de manteca creada a partir de lomo de cerdo deshilachado, frito en manteca de cerdo y aderezado con sal y especias para servirlo, posteriormente, en pan tostado.

El "mejor desayuno" de Sevilla, en este restaurante de carretera

Una exquisitez culinaria que este negocio ha perfeccionado durante años hasta crear su propia receta original completamente artesanal y servida de una peculiar manera: dentro de una enorme jarra para que el comensal pueda tomar toda la mezcla que necesite.

A todo esto se suman sus reducidos precios, lo que lo han convertido en uno de los establecimientos más visitados y admirados de la zona. Para disfrutar de sus platos y especialidades, es necesario acudir a su local, situado en el kilómetro 110 de la A-92, en el municipio sevillano de Lora de Estepa.