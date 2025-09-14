La recogida neumática de basura desaparece de Pino Montano: vuelven los contenedores al barrio tras 24 años

Ya no queda rastro de la recogida neumática de basura en Pino Montano y San Diego. El Gobierno de José Luis Sanz ya ha desmantelado los más de 800 contenedores que había en las calles de esta zona del norte de Sevilla, algo que ha costado 669.721,83 euros. Según confirman fuentes municipales a este periódico, los trabajos realizados por Atfortis S.L y Sevilla de Reparaciones e Instalaciones S.L han finalizado en los últimos días, de manera que como estaba previsto solo se han mantenido unos 177 que estaban en el interior de los edificios. Esta decisión fue tomada hace algo más de un año por los populares argumentando que el coste de las averías, reparaciones y mantenimiento era muy alto y que el sistema generaba malos olores y suciedad, apoyándose además en una encuesta vecinal realizada que secundaba la medida. Sin embargo, ni entonces ni ahora hay alivio entre los residentes con el fin de "una seña de identidad".

Este moderno sistema de recogida de basura prometía ser la panacea, la gran solución para mejorar la limpieza en el barrio, gracias a tener contenedores más pequeños y a que todo funcionara de manera soterrada por tuberías. Al igual que en otras ciudades, llegó a Sevilla en 2001, en el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, pero se acaba en 2025 con José Luis Sanz. 24 años más tarde. Lo cierto es que el alcalde llevaba como quinto punto de sus propuestas para el distrito Norte, en su programa electoral, la "mejora de la recogida neumática en Pino Montano". Pero finalmente se tomó la decisión opuesta y la neumática ha quedado fuera de servicio.

Estas fueron las promesas que hizo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para el distrito Norte en su programa electoral / PP de Sevilla

Buzones de recogida, torres de toma de aire y pozos de registro y válvulas de seccionamiento han sido retirados de aceras y plataformas. En total, más de 830 buzones en la vía pública han sido sustituidos por un sistema de carga lateral, con una inversión de 1,5 millones de euros para implantar 750 nuevos contenedores y dos camiones de recogida adicionales. Precisamente en Pino Montano se comenzó, después de Semana Santa, la sustitución de más de 12.000 por toda la ciudad con una inversión superior a los 17 millones de euros, para instalar a cambio un máximo de 18.000 contenedores, diseñados por la empresa Contenur, con un nuevo y único modelo para Sevilla.

Contenedor de basura de recogida neumática en el barrio de Pino Montano / Jorge Jiménez

Realmente, con motivo de las obras de la línea 3 del Metro en Pino Montano, y debido a que los trabajos subterráneos interrumpían las canalizaciones por las que circulaban los residuos de la recogida neumática, Lipasam se vio obligada a comenzar este desmontaje colocando en torno a 250 contenedores en superficie y cerrando 313 buzones.

Una encuesta a favor y un ahorro de 2 millones

El Consistorio explicó que había quejas mayoritarias de los vecinos por "averías constantes semanales" y "muy costosas", lo que hacía necesario "una mejora de la limpieza" frente a un sistema "obsoleto". "Solo las averías y reparaciones, desde el año 2010 hasta hoy, han supuesto un coste cercano a los ocho millones de euros, concretamente en contratos externos de mantenimiento", explicaban fuentes municipales hace un año, uniéndose así a otras ciudades como Vitoria, Barcelona, Córdoba o Palma donde se decidió también eliminar el sistema.

Pintada en un muro de Pino Montano en contra de la retirada de la recogida neumática de basura / Rafa Aranda

Para el Ayuntamiento, "los costes de instalación, explotación y mantenimiento del servicio pasarán de los más de 2,7 millones de euros anuales a 850.000 euros, gracias a este cambio de modelo". Las constantes averías y atascos, unido a la abrasión acelerada de las tuberías, "incrementan significativamente los costes de mantenimiento y provocan continuos abandonos de basura, suciedad y malos olores". El sistema de recogida neumática ya se clausuró "definitivamente" en 2020 en la zona centro de la ciudad, "por motivos similares a los de la zona norte de la ciudad". Los buzones del interior de las viviendas sí se han dejado porque son "más nuevos, con un menor número de incidencias por averías y la instalación de los externos repercutió en el precio de las viviendas".

Además, el Gobierno de Sanz se basa en que desde 2022 se contabilizaron más de 1.000 incidencias y en una consulta ciudadana donde los vecinos preguntados suspendían el sistema con un 4,84. "El 64,07% de los encuestados afirma encontrarse el sistema averiado frecuentemente; y el 56,49% afirma encontrar el sistema fuera de servicio más de 2 veces por semana, un 25% de los vecinos de Pino Montano se encuentra el servicio fuera de servicio a diario", justificaron.

"Estábamos contentos, ahora es mucho peor"

Pese a que el Ayuntamiento asegura que cuenta con el respaldo vecinal, una treintena de entidades y colectivos, que conforman una gran parte del tejido asociativo de Pino Montano y San Diego, han liderado protestas, protagonizado varias manifestaciones y firmado varios documentos en contra. En febrero de 2024 elaboraron una carta de rechazo. En marzo, celebraron una manifestación bajo el lema '¡El Ayuntamiento nos miente! Más inversión, más innovación. La neumática no se quita', y solo un día después el pleno del Ayuntamiento rechazó una moción del PSOE que pedía no ejecutar esa retirada. En abril, irrumpieron en el acto de la primera piedra de la línea 3 de metro en Pino Montano.

Como ha explicado el presidente de la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano conforme ha ido avanzando este desmantelamiento, supone la pérdida de "una seña de identidad". Juan Carlos Alejandre ya dejó claro que les parecía "una imposición unilateral" y una medida "vergonzosa". Para él, "en ningún momento han escuchado las peticiones, tanto a través de las manifestaciones como los escritos o como la recogida de firmas entregadas al Ayuntamiento". Su lamento es que "no ven el beneficio que tendría para el barrio", porque la neumática generaba "menos carbono a la atmósfera" y había "una cercanía para poder depositar esa basura porque una población mayoritariamente de calles peatonales tiene ese sistema a pocos metros de su vivienda".

Desde la Asociación Miguel Hernández, de la zona de Los Corrales y Las Estrellas, coinciden. "Era algo que caracterizaba a Pino Montano porque éramos una zona única, era algo muy singular y nos daba algo de mayor nivel de vida. Cuando no se mantienen las cosas es lógico que se vaya estropeando. El Gobierno actual hizo este cambio pero, aunque el anterior hizo alguna mejora, también faltaba mantenimiento. Por eso fallaba, por falta de mantenimiento". Además, critican que "las encuestas fueron mínimas y poco representativas. Aunque la opinión es subjetiva, la realidad es la que es. Nosotros estuvimos manifestándonos pero no logramos la representación suficiente para parar el desmantelamiento o lograr algún compromiso".

"Estábamos contentos", cuentan a este periódico. "Se han multiplicado las zonas de contenedores y nos han quitado muchos aparcamientos. Ahora huele mucho más la basura y el efecto de tenerla en plena calle es mucho peor. Son cosas que sabíamos que iban a pasar. Ya había quejas de que mucha gente tendría que desplazarse varios metros porque los nuevos contenedores están por donde pasan vehículos y no en zonas peatonales", aseguran. Ahora a todos estos vecinos les tocará adaptarse a su nueva realidad 24 años después.