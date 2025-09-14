Sevilla se convierte en la ciudad con más pisos turísticos ilegales de toda Andalucía

La estampa se ha vuelto ya demasiado familiar: en la reja de casi cualquier bloque del centro, Triana o la Alameda, hay siempre una caja de llaves para algún visitante. Esta sensación de desproporción, además, se ratifica con datos: Sevilla es la ciudad con más pisos turísticos ilegales de toda Andalucía, según un informe del Ministerio de Vivienda. Más incluso que otros destinos tan populares como Marbella o Málaga.

En concreto, el Gobierno de España ha revocado un total de 2.289 solicitudes para alquiler turístico en la capital andaluza. "Se trata de pisos que han pedido el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales", explican desde el Ministerio. "Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles".

Por poner esta cifra en contexto: en Marbella, el segundo municipio en esta lista, se han eliminado casi 500 licencias menos que en Sevilla. En Málaga, por su parte, el departamento dirigido por Isabel Rodríguez ha rechazado 1.471 inscripciones en el registro de pisos turísticos. Tampoco ninguna otra gran ciudad la supera: Granada, Córdoba o Cádiz se quedan lejos de los números registrados en la capital.

Gráfica de pisos turísticos rechazados en Andalucía. / MINISTERIO DE VIVIENDA

Andalucía, a la cabeza del ranking

Si se observa a nivel autonómico, el Ministerio ha exigido la retirada de 16.740 pisos turísticos ilegales de las plataformas online. Esta cifra convierte a Andalucía en la comunidad con más viviendas de este tipo de toda España, lejos de Canarias (con 8.698), Cataluña (7.729) y la Comunidad Valenciana, donde se han notificado un total de 7.499.

"Queremos poner orden en el desorden que existía de las viviendas y apartamentos turísticos, que encarecen el precio del alquiler y reducen la oferta", ha explicado este mismo domingo desde Málaga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hemos detectado miles de irregularidades de viviendas que quieren convertirse en alquileres vacacionales, así que hemos quitado de ese Registro Único de Arrendamiento 53.000 de ellas en todo el país", ha apuntado Sánchez.