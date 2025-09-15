Más de 15.000 personas asisten al primer fin de semana del festival 'Patio+ Metrópolis'

El primer fin de semana del festival de música 'Patio+Metrópolis' de Sevilla ha reunido a más de 15.000 personas en su primer semana de celebración, que ha acogido las actuaciones de Mikel Erentxun y su 40 Duncan Dhu Tour, la cantautora manchega Rozalén y el icónico pop de Fangoria y Nancys Rubias en la plaza de toros de Utrera, el Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra y el Recinto Multiusos El Abrazo de La Rinconada.

En una nota, la Diputación de Sevilla, entidad organizadora de esta actividad cultural, ha puesto en valor que el evento acerca "la mejor música a distintos rincones de la provincia y, en paralelo, anima a los sevillanos de distintas localidades, del área metropolitana, rural y urbana, a incluir en su agenda de ocio y cultural los conciertos del Festival del Patio+Metrópolis".

En este sentido, el diputado de Cultura, Casimiro Fernández, ha enmarcado que "no es suficiente con que la cultura esté disponible. Esta debe ser accesible en términos económicos, geográficos y sociales".

Programación completa de conciertos

Este miércoles el festival entra en su segunda fase con el traslado al escenario del Patio de la Diputación, que en cuatro noches consecutivas acogerá las propuestas musicales de Miss Caffeina (miércoles 17), Siloé (jueves 18), Santiago Auserón y la Academia Nocturna (viernes 19) y Derby Motoreta's Burrito Kachimba (sábado 20).

Por su parte, Coque Malla y Camela actuarán en el área metropolitana el 21 de septiembre en Dos Hermanas y el 10 de octubre en Mairena del Aljarafe, respectivamente.