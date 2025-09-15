La Audiencia de Sevilla embarga el sueldo a Miguel Carcaño: solo podrá disponer de 200 euros al mes

La Audiencia de Sevilla ha ordenado la retención del "sueldo y demás emolumentos que percibe" Miguel Carcaño, así como todo el dinero que tenga en la cuenta de peculio de la prisión. Cabe recordar que, recientemente, Carcaño fue trasladado a Archidona, en Málaga, a la la conocida como cárcel palacio.

La Sección Séptima ha ordenado que solo pueda disponer de 200 euros mensuales "para gastos personales hasta cubrir la responsabilidad civil de 360.000 euros de principal más intereses" con la que debe indemnizar a la familia de Marta del Castillo por su asesinato.

En los fundamentos de derecho del expediente de ejecución, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, se explica que el "preso tiene garantizado su mínimo de subsistencia en todos los sentidos a través de la cobertura que le ofrece el régimen penitenciario". Asimismo, destaca que por ello es "más que evidente que el mínimo de subsistencia que en España se equipara con el salario mínimo interprofesional ya lo recibe el penado en especie mediante las prestaciones naturales que obtiene del Centro Penitenciario".

Además, estima la sala que la aportación del salario "no resulta necesaria para cubrir las necesidades básicas que la dignidad humana exige como fundamento de la inembargabilidad legalmente prevista". Por ese motivo, resulta "innegable" que "las necesidades básicas" más elementales de Carcaño "vienen cubiertas por la atención y sustento que recibe del Estado a través del Centro penitenciario donde cumple condena, luego las cantidades que percibe de su nómina, aún inferiores al salario mínimo interprofesional, no han de ir destinadas a satisfacer necesidades básicas".

Cabe resaltar que el sueldo que estaba recibiendo Carcaño en prisión era de 644 euros. En la cuenta de peculio, de la cárcel en la que estaba con anterioridad, en Herrera de la Mancha, tenía unos 80 euros.

El traslado a la cárcel palacio

Cabe recordar que la semana pasada se conoció que Miguel Carcaño había sido trasladado a un nuevo centro penitenciario. En concreto, ha sido reubicado en Málaga II, una prisión ubicada en Archidona y popularmente conocida como la cárcel Palacio, un apodo que hace referencia a sus instalaciones: cuenta con una piscina climatizada con techo retráctil, un polideportivo y gimnasios.

El traslado se debe, a priori, a la incautación de diversos objetos prohibidos a Miguel Carcaño en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) en la que se encontraba hasta el momento. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico apuntan que los traslados son habituales en el caso de que ocurran este tipo de situaciones.

Concretamente, se le incautaron un móvil, una tablet, un teclado del ordenador de goma, un aparato de Wi-Fi, un pendrive y 110 paquetes de tabaco. Los familiares de Marta del Castillo pidieron explicaciones por lo ocurrido.