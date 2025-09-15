Un camino de Santiago en bici: Carmona presenta su Vía Augusta

La Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana ha presentado este lunes en Carmona la Ciclovía Augusta, un proyecto pionero que transforma la antigua Vía Augusta —la calzada romana más larga de Hispania— en el primer gran itinerario de cicloturismo cultural de España.

La iniciativa, respaldada con 442.000 euros del programa NextGenerationEU del Ministerio de Industria y Turismo, conecta 15 municipios de cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Cataluña) a lo largo de 1.686 kilómetros de historia sobre ruedas.

La Ciclovía Augusta convierte la Vía Augusta en el primer gran itinerario cicloturístico patrimonial de España / El Correo

Municipios participantes

De Andalucía forman parte los doce municipios de la Ruta Bética Romana: Santiponce, Carmona, Écija, Almodóvar del Río, Córdoba, Montoro, Almedinilla, Puente Genil, Osuna, Marchena, Cádiz y Baena. A ellos se suman Tarragona, con el legado arqueológico de Tarraco; Cartagena, con el conjunto de Carthago Nova; y Lezuza, con los vestigios de la antigua Libisosa.

“Este proyecto nos facilita el conocimiento científico, de personas y de territorios para acudir a otras convocatorias tanto nacionales como internacionales”, destacó el presidente de la Ruta Bética Romana durante el acto.

Una experiencia digital y accesible

La puesta en marcha de la web www.laviaaugustaenbici.com y del dominio cicloviaaugusta.com permite acceder a las 16 etapas del itinerario, contenidos sobre el patrimonio de cada municipio, experiencias singulares y recursos turísticos.

La plataforma incluye herramientas de realidad aumentada para recrear monumentos romanos, así como el sello “Bike-Friendly Cultural”, que distinguirá a los establecimientos comprometidos con el cicloturismo.

Formación y sostenibilidad

El proyecto ya ha desarrollado más de 20 acciones estratégicas: un estudio arqueológico completo del trazado, formación especializada para agentes turísticos en áreas como marketing digital, cicloturismo o accesibilidad, estudios de impacto medioambiental, documentales, señalización inteligente con códigos digitales y contenidos adaptados a lengua de signos.

Más de 20 empresas y técnicos especializados han participado en esta iniciativa, que apuesta por un turismo pausado, sostenible y no invasivo, vinculado al desarrollo rural.

Un proyecto supraautonómico

La Ciclovía Augusta subraya la colaboración entre ayuntamientos y comunidades autónomas bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Turismo. Se enmarca en el programa “Experiencias Turismo España 2021”, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

Tres fases de desarrollo

El plan de acción contempla tres etapas: lanzamiento (primer año), consolidación (años 2-3) con campañas digitales y desarrollo tecnológico, y expansión (años 4-5), con evaluación de impacto y nuevas colaboraciones.

“La Ciclovía Augusta es un motor vivo de futuro que combina patrimonio, tecnología e innovación con sostenibilidad ambiental”, afirmó Juan Ávila, presidente de la Ruta Bética Romana y alcalde de Carmona. “Esto no ha hecho más que empezar. El resultado es un proyecto piloto del que debemos recoger experiencias para seguir mejorándolo”.