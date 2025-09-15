Celosías para proteger las aulas del calor y la lluvia: el nuevo refuerzo para una quincena de colegios de Sevilla

Protegerán huecos ante vandalismos, reducirán el consumo de energía, servirán como escudo ante inclemencias climáticas y permitirán regular la temperatura de la estancia de forma natural. Así serán las nuevas celosías que tendrán hasta una quincena de colegios de Sevilla elegidos por la Delegación de Educación, Juventud y Edificios Municipales del Ayuntamiento. Según la memoria a la que ha tenido acceso este periódico, los trabajos consistirán en la colocación de nuevas celosías en sustitución de aquellas rotas y deterioradas o para proteger huecos que puedan ser utilizados para cometer actos vandálicos contra los centros, especificándose que algunos de los centros escolares seleccionados los "están sufriendo de forma continuada".

Estas actuaciones, divididas en dos lotes, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y tendrán que hacerse de manera simultánea con el uso del edificio en cuestión a ciertas horas del día. "Dado que es una intervención prioritaria y se ejecutará durante el curso escolar los trabajos no podrán interferir en el normal funcionamiento del centro", asegura el Ayuntamiento. En caso de ser ineludible se acometerán los trabajos fuera de horario lectivo.

Las celosías son fijas de lamas orientables en posición vertical para colocarlas en los huecos, tanto con objetivo antivandálico como para mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir el consumo de energía o proteger de las inclemencias climáticas como la radiación solar o la lluvia. Al tener lamas, se podrá regular la temperatura de la estancia de forma natural regulando la luz y el flujo del aire, ya que se pueden cambiar y ajustar el ángulo girándolas para ahorrar energía y asegurar un mejor confort y bienestar a los ocupantes.

Lama de las nuevas celosías que se colocarán en los colegios / Ayuntamiento de Sevilla

En materia de seguridad, además de instalar una tornillería antivandálica, también se sustituirán algunas de las manillas, cierres, elementos de deslizamiento y otros existentes en las ventanas en las que se actuará porque no funcionen de manera correcta o sea imposible abrir y cerrarlas.

Los colegios elegidos y dónde se actuará

En el primer lote constan el CEIP Rico Cejudo (en las plantas baja, primera y segunda), el CEIP Escritor Alfonso Grosso (en la primera y segunda planta), el CEIP Almotamid (en la planta primera), el CEIP Andalucía (en la planta baja y primera), el CEE Virgen Macarena (en las plantas primera y segunda), el CEIP Arias Motano (en los edificios A y B en las plantas primera) y el CEIP Picasso (en la primera planta).

Colegio CEIP Isbilya de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

El segundo lote está compuesto por el CEIP Candelaria (en la primera planta), el CEIP Santa Clara (en la primera planta), el CEIP Hispalis (en la primera planta), el CEIP Ángel Ganivet (en la primera planta), el CEIP San José de Palmete (en la planta primera y segunda), el CEIP Valeriano Becquer (en la planta primera y segunda), el CEIP Pino Flores (en la planta primera y segunda), y el CEIP Isbilya (en la planta primera y segunda), y el CEIP Paz y Amistad (en la planta primera).

"Para la regulación de temperatura será muy necesario"

Desde el AMPA del CEIP Hispalis trasladan a este periódico que han tenido problemas de vandalismo pero no creen que estas celosías puedan evitarlo porque para eso se debería reparar el vallado exterior y las puertas de acceso. Aseguran que no han pedido estas actuaciones ni han sido informados, pero "cualquier mejora será bienvenida" y creen que "ayudará a reducir la temperatura en el interior de las aulas".

En el CEIP Ángel Ganivet cuentan desde el AMPA que no han tenido problemas de vandalismo hasta la fecha, pero "la regulación de temperatura sí que es necesario, muy necesario". "Es un edificio antiguo y hace mucha calor, pega mucho el sol allí", añaden.

Colegio CEIP Picasso de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Dentro del Plan de Enajenaciones e Inversiones 2024-2027 del Ayuntamiento de Sevilla se desarrollará estas actuaciones de mejora de la eficiencia y aumento de energía renovable mediante el suministro de un sistema de control solar en estos centros escolares.