La estación de autobuses de Plaza de Armas se renueva para dejar atrás los problemas de limpieza o seguridad

A la estación de autobuses de Plaza de Armas en los últimos tiempos le había rodeado una sensación de haberse quedado atrás, aunque algo ha cambiado en los últimos meses desde la llegada de Corporación Transalia 2020 S.L, una empresa con experiencia en el sector de la movilidad que se encargará de su gestión para los próximos cuatro años. El edificio ha estado marcado por algunos episodios de falta de limpieza y seguridad y por cierto mobiliario desfasado. Por eso la Consejería de Fomento ha acometido en los últimos años su primera reforma integral en sus más de 30 años de historia. Y más recientemente, como las actuaciones parecían no ser suficientes para acabar con todas las quejas, en febrero se produjo la adjudicación de un nuevo contrato de explotación con un presupuesto de 5,7 millones de euros.

Según los datos facilitados por la Consejería de Fomento a El Correo de Andalucía, la llegada de esta nueva entidad perteneciente al grupo Vectalia, en sustitución de Mybustest S.L, ya ha supuesto una serie de mejoras a corto plazo, que este periódico ha podido comprobar con una visita al interior y exterior de la estación, en materia de limpieza, seguridad y atención al cliente. Fuentes de Fomento aseguran que estas actuaciones irán a más en los próximos meses para mejorar la prestación del servicio.

Estación de autobuses de Plaza de Armas de Sevilla / Jorge Jiménez

En lo que respecta a la propia infraestructura, se ha renovado el punto de información al usuario con un cambio de ubicación en el mismo hall de la estación. También se han instalado consignas automáticas con el cobro con tarjeta de crédito, se han reubicado las máquinas de vending (artículos de comida o bebida y otros servicios al viajero) y se ha instalado un cajero automático. Además, para el servicio de bus y bici se ha puesto en marcha una aplicación para facilitar el registro de los usuarios de este servicio gratuito de préstamo de bicicletas.

Actualmente se sigue trabajando en la renovación de los monitores de televisión en las dársenas para facilitar información al viajero, en la instalación de un nuevo cableado para los dispositivos de señalización de dársenas y la megafonía, y en la puesta en funcionamiento de una red gratuita de wifi para todos los usuarios con la previsión de que todo pueda estar listo en las próximas semanas. Igualmente, también se implementarán mejoras tecnológicas en la gestión de la estación, como los accesos de los autobuses, y se renovará la página web, que contará con un motor de búsqueda que ofrecerá la posibilidad de compra para trayectos de largo recorrido.

Interior de la estación de autobuses de Plaza de Armas / Jorge Jiménez

En cuanto a limpieza, Fomento explica que se han realizado labores exhaustivas en todos los andenes y zonas de espera, se han incorporado medios mecánicos y se ha reforzado la limpieza en altura de todos los cristales de la entrada principal de la estación. En materia de seguridad, se ha incorporado un servicio de refuerzo para los fines de semana.

Limpieza y normalidad tras quejas vecinales

A día de hoy, la estación presenta una apariencia de normalidad, en buen estado de limpieza y trasiego de personas, según ha podido comprobar este periódico en una visita reciente al edificio, con máquinas de venta automática de billetes y vending, mobiliario y asientos renovados, pantallas con los horarios, cartelería de la Junta de Andalucía y baños en buen estado. Estos últimos habían sido protagonistas de las quejas más recientes por su suciedad constante, al igual que en los andenes. También hay agentes de la Policía Nacional controlando la seguridad del espacio. Únicamente en los exteriores se pueden observar muchos grafitis y algún cristal roto como los desperfectos más llamativos.

Cristal roto en una puerta de la estación de autobuses de Plaza de Armas / Jorge Jiménez

Dolores Dávila, que encabeza la asociación Estación de Córdoba, cuenta a este periódico que las principales quejas de vecinos de la zona sobre el estado de la estación de autobuses se centran en "la poca vigilancia con varios robos alrededor", "suciedad por dentro y por fuera" y "poco cuidado desde siempre".

Punto de información reubicado en la estación de autobuses de Plaza de Armas / Jorge Jiménez

La primera reforma en 30 años y el cambio de gestión

Anteriormente, la Consejería de Fomento ya acometió la reforma integral de la estación de autobuses de Plaza de Armas, la primera en sus más de 30 años de historia, con una inversión cercana a los 3,5 millones de euros. Esta se llevó a cabo en dos fases: una primera para la mejora de la accesibilidad de las instalaciones y una segunda fase centrada en el arreglo de patologías en cubiertas y fachadas. Estas obras comenzaron en verano de 2022 con los trabajos de la primera fase y la segunda llegó en noviembre de 2022.

El pasado mes de marzo, justo cuando la nueva empresa gestora estaba en proceso de tomar las riendas de la estación, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, detalló en un escrito a modo de respuesta a una pregunta formulada por el grupo socialista del Parlamento de Andalucía con un listado de las intervenciones que se había realizado en la estación con esta reforma.

Según explicó Díaz, se realizaron "obras de mejora de accesibilidad y eficiencia energética" por un valor de 1.047.146,76 euros que finalizaron en octubre de 2023. También se llevó a cabo "la reparación y limpieza en la red de saneamiento" en 2024 con una inversión de 48.243,63 euros. Y la "obra de patologías en las cubiertas, elementos fisurados de hormigón y fábrica y las instalaciones de saneamiento y alcantarillado, finalizada en septiembre de 2024, contó con una inversión de 2.357.909,24 euros".

La nueva empresa gestora, Corporación Transalia 2020 S.L, pertenece al grupo Vectalia, que también gestiona actualmente estaciones de autobuses de Alicante, Palma de Mallorca, Pamplona, Teruel o Córdoba. Entre las obligaciones de la concesión, según el pliego de condiciones, consta instalar máquinas de venta automática de billetes o "un potente sistema de información al viajero" con monitores en todas las zonas, equipos de megafonía, un teléfono de atención al viajero y personal cualificado que ofrecerá información "en un amplio horario los 365 días del año".

Máquinas de vending en la estación de autobuses de Plaza de Armas de Sevilla / Jorge Jiménez

O sistemas de Inteligencia Artificial para controlar colas y volumen de personas, conteo de tránsitos por el interior, e identificación de objetos olvidados, intentos de robos o detección temprana de incendios. Al mismo tiempo, debe ser capaz de generar avisos de gestión y seguridad.

También debe haber en la estación cartelería adaptada a la imagen corporativa de la Junta de Andalucía; vigilancia privada las 24 horas del día con periodos en los que la estación esté cerrada al día; el actual sistema de préstamo gratuito de bicicletas (Bus+Bici) al que el usuario accede sin coste alguno tras haber utilizado en un modo de transporte público la tarjeta de transporte del Consorcio (Normal, Familia Numerosa y Joven); un Plan de Fomento de la Bicicleta y un programa automático de asignación de dársenas de manera que los autobuses que accedan a la estación sepan a qué andén dirigirse.