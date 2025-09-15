Un funcionario de la cárcel de Sevilla resulta herido al intervenir en una pelea de "gran agresividad" entre internos
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones achaca este tipo de agresiones a la "masificación" de los módulos y a la "mala clasificación" de los internos
Un funcionario de la cárcel de Sevilla I ha resultado herido este domingo, 14 de septiembre, durante su intervención en una pelea entre varios internos que manifestaron una "actitud violenta y agresiva", un altercado en el que el profesional recibió golpes en la zona del costado y del brazo.
Según ha informado la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), los hechos se produjeron cuando los internos del módulo 57 regresaban de la salida al culto evangélico, un momento en el que varios de ellos se enfrentaron resultando en un altercado que requirió la intervención de varios funcionarios.
Como resultado, uno de ellos recibió varios golpes en la zona costal y en el brazo en un encuentro de "gran agresividad". La APFP ha asegurado que el funcionario fue atendido por los servicios médicos del centro y, posteriormente, por los Servicios de Urgencias.
En este sentido, el sindicato ha advertido de que los módulos del centro se encuentran "masificados" y ha apuntado a un aumento de las agresiones por la "mala clasificación de los internos" dado que, según ha asegurado, "internos que deberían estar clasificados en régimen cerrado, régimen para los internos más peligrosos e inadaptados", permanecen en régimen ordinario, "lo que conlleva más peligrosidad en la convivencia en esos módulos".
En este sentido, la APFP ha reclamado al Ministerio del Interior el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad, el reconocimiento de profesión de riesgo, la aprobación de pistolas taser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades de los centros penitenciarios con el objetivo de "minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios". También ha solicitado la actualización retributiva con la equiparación salarial con los profesionales de Cataluña.
