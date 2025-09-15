Sevilla vuelve a clase: los institutos de la provincia comienzan el nuevo curso con menos alumnos y más plazas de FP

Como cada septiembre, Sevilla regresa al aula. En esta ocasión, un total de 206.722 estudiantes comienzan este lunes las clases en los institutos de la provincia, según informan desde la Consejería de Desarrollo Educativo. Un nuevo curso marcado esta vez por la bajada en el número de alumnos de ESO y Bachiller y por el incremento en la oferta de plazas de Formación Profesional.

"Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos sevillanos registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior", explican desde la Consejería. Este descenso se debe, según apuntan desde la Junta, "al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la provincia", que provoca que cada vez haya menos niños y adolescentes en las aulas.

Así, en el curso 2025-2026 "hay 2.634 alumnos menos en el inicio de las clases en Secundaria Obligatoria, mientras que en Bachillerato se contabilizan 163 más". "Y a pesar del descenso del alumnado, por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente", destacan desde Desarrollo Educativo.

"Se van a poner en marcha las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos", señalan desde el departamento dirigido por Carmen Castillo. "Son 3.100 los refuerzos en la plantilla pública de Andalucía, de los que 1.652 corresponden a los institutos de Secundaria, FP y Bachillerato, que cuentan con un total de 56.474 profesores".

Más plazas para FP en Sevilla

Otro de los elementos más destacados en este arranque es el incremento de la oferta para Formación Profesional (FP). "La Junta de Andalucía ha ofertado en Sevilla para este curso 2025/26 un total de 42.702 plazas de nuevo ingreso", informan desde la Consejería. Esto supone una ampliación de más de 200 plazas para este nuevo año escolar.

Y si se echa la vista atrás, estos datos representan "una creación de 10.056 nuevas plazas en seis años, es decir, un incremento del 31%", subrayan desde el Gobierno autonómico. "Esta oferta ha apostado por la implantación de ciclos formativos vinculados a sectores muy demandados y con alta empleabilidad", resaltan desde Desarrollo Educativo.

13 nuevos ciclos formativos

Asimismo, la provincia también estrena ciclos formativos. En concreto, la Junta ha autorizado un total de 13 enseñanzas, que desde este mismo lunes se podrán empezar a impartir en Sevilla. "Incluyendo un ciclo de Grado Básico, cuatro de Grado Medio, cinco de Grado Superior y tres Cursos de Especialización".

De todas ellas, cinco se ofertan por primera vez en la provincia: el Grado Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas en el IES Flavio Irnitano de El Saucejo; el Grado Medio en Construcción en el IES Hienipa de Alcalá de Guadaíra; el Grado Medio en Electromecánica de Maquinaria y el Curso de Especialización de Grado Superior en Aeronaves Pilotadas de Forma Remota (Drones), ambos en el CPIFP Javier Imbroda de La Rinconada; y el Curso de Especialización de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python en el IES Punta del Verde de Sevilla.

Otras de las novedades de este curso son el Grado Medio en Soldadura y Calderería en el IES Lucus Solis de Sanlúcar la Mayor, y en Atención a Personas en Situación de Dependencia en el IES Tartessos en Camas; el Grado Superior en Energías Renovables en el IES Herrera de Herrera y en Paisajismo y Medio Rural en el IES Ostippo de Estepa; el Grado Superior en Dirección de Cocina en el IES Heliopolis, en Automoción en el IES Polígono Sur y en Asistencia a la Dirección en el IES Joaquín Turina, los tres en Sevilla capital, y el Curso de Especialización en Fabricación Inteligente en el IES La Campiña de Arahal.