Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Esto es lo más importante de tu nómina y puedes estar perdiendo dinero"

Cada mes, un mismo mensaje consigue llenar de felicidad a todos los trabajadores: "Tu nómina ha sido ingresada". Una novedad que hace que los empleados se lancen a sus cuentas bancarias y nóminas para comprobar el salario percibido, pero cuya ilusión les hace obviar un dato igual de relevante que podría hacerles "perder dinero".

Así lo ha explicado el abogado laboralista sevillano Juanma Lorente, que asegura que la parte más importante y a la que mayor atención deberían dedicarle los trabajadores es la antigüedad que acumulan en la empresa y que se refleja en este documento: "Esto es lo más importante de tu nómina y tú no le echas ni cuenta pero, por esto, puedes estar perdiendo bastante dinero".

El abogado sevillano explica las consecuencias de no tener la antigüedad bien reflejada

"La mayoría de vosotros, cuando ve una nómina, se va directo a lo que va a cobrar y, a lo demás, no le echa ni cuenta y esto es un error fatal debido a que la antigüedad reconocida en la nómina es importantísimo", ha continuado el profesional. Tal y como ha explicado, esto se debe a que, en la mayoría de convenios, se reconocen diversos pluses económicos que dependerán de la antigüedad del trabajador.

De ese modo, si este tiempo no está calculado de forma adecuada puede hacer que el empleado reciba un salario inferior al que debería y le pertenece. "O incluso no cobrar nada", ha matizado Lorente. Pero esta situación no solo afecta al salario mensual, sino también a la indemnización a la que se puede acceder tras finalizar el contrato laboral con la empresa pues, según la antigüedad, este montante podrá ser mayor o menor.

La antigüedad, lo más importante de la nómina para este abogado sevillano

"La empresa te va a pagar la indemnización según lo que venga en tu nómina", ha recalcado el abogado sevillano, que ha afirmado que, en algunas empresas, la antigüedad que se refleja en la nómina comienza desde que se firmó el contrato indefinido. "Pero si has tenido otros tipos de contratos antes y no has salido de la empresa, tu antigüedad es cuando empezaste en la empresa, no cuando firmaste el indefinido, y por eso puedes estar cobrando menos en tu nómina", ha señalado.

Por ello, ha recomendado a los trabajadores que revisen este dato en sus documentos y, si no refleja la realidad, reclamen a la empresa para que solventen este error.