El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca "operadores de nivel" para los locales vacíos

Un Décimas, un McDonald's, los Multicines Odeón y el espacio Platea Odeón, algunas máquinas recreativas y sillones de masajes. Es lo único que aún sostiene que se le pueda llamar a la antigua Estación de Córdoba como centro comercial. Una trabajadora se encarga de la limpieza y otro vela por la seguridad del edificio durante la visita realizada por El Correo de Andalucía a este recinto ubicado en la calle Torneo, pero poca gente anda por sus pasillos, que han quedado ya como una zona de paso entre los que acceden desde esta vía principal, desde la calle Marqués de Paradas o los que salen del Mercadona y del NH Sevilla, que dan algo de vida a la plaza exterior.

La antigua estación de trenes de Córdoba llegó a ser uno de los recintos referentes de la ciudad. Inaugurada en 1901, fue construida con un estilo neumudéjar, y en 1990 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Acogió el tráfico ferroviario hasta que quedó sin uso, de cara a la Exposición Universal de 1992, cuando formó parte del Pabellón de Sevilla. No fue hasta 1999, siete años después, cuando comenzó a funcionar como centro comercial tras una profunda remodelación.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es el que gestiona el centro a través de la sociedad mercantil estatal Fidalia, que está participada, aunque la administración del centro comercial está encomendada a MVGM Property Management Spain SLU. A preguntas de este periódico, Adif asegura que ha puesto en marcha "un plan de recomercialización de los locales vacíos que permita atraer operadores de alto nivel en el sector retail y wellness ampliando la oferta del centro". Por tanto, "no se contempla la venta del inmueble en el corto y medio plazo". Además, también se niegan hasta la fecha "conversaciones formales entre Adif y el Ayuntamiento en las que esta última administración haya planteado una cesión o transmisión".

Interior del Centro Comercial Plaza de Armas / El Correo

A pesar de sus 8.809 metros cuadrados de superficie, con capacidad para unos 80 locales, y otros 1.279 metros cuadrados en la plaza exterior para terrazas de restauración, lo que más abundan son carteles de alquiler, con el mismo número de teléfono y con poco éxito. En la plaza anexa, rodeada del Mercadona y el hotel NH, solo se observan viandantes vestidos de deporte y sentados en los bancos en la sombra que dan los toldos, otros con bolsas tras haber hecho la compra o turistas con maletas. Al lado hay un parque infantil a pleno sol, sin niños, y abajo un parking hasta arriba de gente que usan sobre todo los clientes del supermercado, no los del centro comercial.

Lo único que da algo de vida al exterior es la terraza del McDonald's o, cuando cae la noche, la discoteca Uthopía. En la entrada hay una oficina de turismo, y en el único de los pasillos habilitados hay alguna máquina recreativa y un fotomatón. El resto, locales abandonados que hasta hace no tanto eran un taller de pintura, una cafetería o una tienda de juguetes. También ha habido un Gambrinus, un 100 Montaditos o la Sureña, entre otras, pero todas se fueron marchando. "Quién se va a interesar por estos locales si está todo en venta y en cualquier momento te pueden echar", lamenta una persona que trabaja en el centro comercial.

Locales cerrados en el Centro Comercial Plaza de Armas / El Correo

Personas que acuden cada día a trabajar a Plaza de Armas destacan la ausencia de problemas de limpieza o seguridad en el interior del centro comercial, salvo algún incidente rutinario o de poca gravedad como pudiera ocurrir en algún otro lugar. Las quejas sobre la seguridad se concentran en los exteriores, sobre todo en la parte más pegada a Marqués de Paradas y en el entorno de Uthopía por gente que se haya sobrepasado con el alcohol.

“El que tenía contratos precarios ha cerrado"

Al frente de los Multicines Odeón y de Platea Odeón continúa Luis Millán, su fundador y propietario, que abrieron en 2019 con novedosas salas pioneras en la ciudad. "La gestión es desastrosa. Adif no ha dejado que se haga nada allí. Cuando fue un centro comercial que funcionaba, tenía mucho movimiento, es un sitio muy bueno", explica a este periódico. "Primark quiso instalarse allí, pero como era un BIC no le dejaron hacer lo que quería", recuerda. "Hubiese sido un pelotazo, pero no se pusieron de acuerdo. Se fueron quitando todos los inquilinos y mataron el centro comercial. Cuando Primark se fue a la Torre Pelli, los dejó tirados y se quedó todo vacío. Mercadona también se fue fuera", describe este empresario.

Millán entiende que nadie quiera ocupar los locales vacíos. "Al ser un edificio BIC, para cualquier obra de reforma hay que pasar por Patrimonio y puede durar dos años. ¿Qué empresa se mete ahí para hacer cualquier cosa? Y aquello tiene unos gastos de comunidad espectaculares. No hemos conseguido poner el cine en rentabilidad", afirma. El propietario de los multicines destaca que no hay ningún problema de limpieza o seguridad y que incluso los baños, donde se suele meter alguna persona sin hogar, se siguen manteniendo en "muy buen estado".

Multicines Odeón del Centro Comercial Plaza de Armas / El Correo

"Todo el que tenía contratos precarios ha cerrado", asegura sobre la cantidad de negocios que se marcharon. Menos su empresa. "He querido mantener el cine para que no se perdiera, es de los pocos que quedan en el centro de Sevilla. Y Platea fue un invento mío. Mi plan inicial era una sala con un rollo distinto, con sofás y una grada, pero hemos acabado haciendo música, teatro, eventos o entregas de premios", cuenta Luis Millán.

Licitaciones desiertas y el Ayuntamiento, interesado

Los intentos previos para sacar del fracaso al centro comercial han sido fallidos. Adif ha sacado varias veces a concurso su explotación, pero ningún inversor privado se ha querido hacer cargo de su gestión. Ha hecho reformas mientras tanto. En 2016, destinó 1 millón de euros para la reordenación y reurbanización de la plaza y zona ajardinada en superficie situada junto al centro comercial y en 2021 finalizaron las obras de rehabilitación de las fachadas exteriores con 2,5 millones de euros. Pero las licitaciones para hacerse con el edificio hasta 2069 han quedado desiertos.

Fachada del Centro Comercial Plaza de Armas / Jorge Jiménez

Por otro lado está el alcalde, José Luis Sanz, que recientemente ha vuelto a reiterar su intención de que pase a manos municipales para acoger nuevos contenidos, sobre todo culturales, "pese a la negativa" de Adif. En una entrevista con Europa Press, calificó la gestión como "lamentable". "Ya le hicimos llegar en su momento la intención de adquirir la estación de Córdoba. Nos dijeron que no les interesaba y que iban a volver a comercializarla, con pocos resultados", aseguró. El Ayuntamiento "seguirá teniendo interés" en el edificio porque "es un inmueble emblemático de la ciudad que podría tener unos contenidos mucho más interesantes", estando además ubicado a pocos metros del Museo de Bellas Artes. Adif asegura a este periódico que no se "han concretado en modo alguno las condiciones y términos de esa posible cesión o transmisión ni la situación en que quedarían los arrendamientos concertados con terceros". A la espera de que este nuevo intento permita el reflote del centro comercial, la actividad en Plaza de Armas sigue estancada.